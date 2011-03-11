Можно ли требовать с должника 14% от суммы долга за каждый день просрочки его выплаты?

Алесь Хмыль, семейный юрист:
Согласно статье 310 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если ваша расписка оформлена надлежащим образом, то в суде вы можете требовать от должника помимо основного долга еще и оговоренные проценты за каждый день просрочки.
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