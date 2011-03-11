Можно ли требовать с должника 14% от суммы долга за каждый день просрочки его выплаты?

Брестчанка Ирина Марголина спрашивает: «Год назад я одолжила своей знакомой 10 миллионов рублей. Составили расписку на 12 месяцев, в которой прописали, что за каждый день просрочки она будет платить 14% от суммы долга. Могу ли я в суде требовать с должника помимо основного долга и эти проценты?»

Алесь Хмыль, семейный юрист:

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если ваша расписка оформлена надлежащим образом, то в суде вы можете требовать от должника помимо основного долга еще и оговоренные проценты за каждый день просрочки.

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