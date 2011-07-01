Можно ли сдать или обменять запчасть для авто, если она выбрана неправильно, но уже установлена в машину?

Минчанин Сергей обратился на СТО для диагностики состояния своего авто. Диагноз машины был неутешительным — износ задних пружин. Молодой человек обратился в интернет-магазин.

Указав все технические характеристики своего автомобиля, номер и модель, Сергей с нетерпением ожидал свою покупку.

Сергей:

Мне привезли пружины, я их оплатил. Потом через некоторое время мы установили их самостоятельно.

Но, не поездив и пару дней, у Сергея снова возникли проблемы с автомобилем. Повторно обратившись на станцию техобслуживания, автомобилю поставили уже другой диагноз — провисание заднего моста. Как оказалось, виной всему новые пружины, заказанные в интернет-магазине.

Сергей:

Нам сказали, что эти пружины предназначены для другой модели автомобиля.

Несмотря на заключение станции диагностики, в котором четко указано несоответствие пружин, в интернет-магазине Сергею отказали в замене товара. Причина — установка детали не в сервисном центре. Кстати, этот пункт был изначально прописан в договоре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Сергей:

Меня интересует: могу ли я потребовать от продавца возместить мне стоимость пружин или обменять на пружины, предназначенные для моего автомобиля?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В данном случае пружины было бы возможно поменять на пружины, которые подходят к автомобилю потребителя, однако только тогда, когда данный товар не был в употреблении.

Прежде чем устанавливать пружины на автомобиль, потребитель должен был убедиться в том, что ему привезли именно тот товар, который он заказывал. В данной ситуации закон не на стороне потребителя.

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