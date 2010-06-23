Можно ли самовольно разбивать цветник на месте тротуара около жилого дома?

В жизни стариков не так уж много радостей. Ядвига Адамовна живет на первом этаже и занимается цветником, который она сама разбила под своими окнами.

Конфликт в доме № 21 по улице Славинского а Минске вот уже несколько месяцев грозит перерасти в побоище между соседями. А все началось с цветочков.

Ядвига Адамовна:

Весной я посадила голландские лилии — а это цветы дорогие. Я одна ухаживаю за всем этим палисадником. Ни одна молодая женщина из подъезда не хочет этого делать. Я инвалид, поэтому никуда не езжу. Люблю землю, и за своим цветником я смотрела.

И не усмотрела. Однажды прекрасные цветы были безжалостно погребены под слоем бетона. Еще совсем недавно на месте тротуарной плитки (см. видео к сюжету — ред.) был палисадник, который граничил с проезжей частью. Жители дома провели собрание, на котором решили, что этот участок предназначен не для ведения натурального хозяйства, а для ходьбы.

Виктор Вороницкий:

Мы составили заявление о том, чтобы нам проложили тротуарную дорожку. Этот цветник представлял неудобства всем жителям дома: дети из-за него выскакивают и чуть не попадают под авто, к тому же, людям приходилось обходить машины, которые люди ставили рядом с этим палисадником.

Руководство ЖЭС-29 рассмотрело жалобу жильцов дома, и после согласования с Министерством архитектуры и строительства появился план.

Сергей Бородич, директор ЖЭС №29:

Согласно составленному плану, здесь должна быть тротуарная дорожка. Был организован субботник по устройству этой дорожки. Наша жилищная служба предоставила жильцам плитку для укладки.

Однако во время ремонтных работ возникли непредвиденные обстоятельства.

Ядвига Адамовна:

Когда из ЖЭСа пришли класть дорожку, я вызвала милицию.

Но даже правоохранительные органы не заступились за жизнь цветов. А вот бой между Ядвигой Адамовной и соседями в самом разгаре.

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