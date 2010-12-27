Можно ли обменять тушь, не бывшую в употреблении, если она не подошла по цвету?

Виктория Плеско купила в выставочном центре тушь. Однако на следующий день она решила, что тушь не подходит ей по цвету. Можно ли обменять данный товар, не бывший в употреблении?

Людмила Скрицкая, юрисконсульт ОО «Защита потребителя»:

Нет, к сожалению, потребитель такого права не имеет, так как действует Постановление Совета Министров, где указан перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату. Тушь входит в этот перечень.

Куда обращаться и можно ли вернуть деньги за тушь, которая вызвала аллергическую реакцию?

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