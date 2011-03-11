Можно ли обменять платье или вернуть уплаченные за него деньги, если оно было куплено на индийской выставке-ярмарке?

Наталья Анушкевич на индийской выставке в Минске купила платье. Приехав домой, девушка поняла, что обновка не подходит ей ни по фасону, ни по размеру. Однако с возвратом уплаченных денег у девушки возникли проблемы.

Наталья Анушкевич:

На индийской выставке я купила платье. Пришла домой, померила и поняла, что оно мне не очень подходит по размеру и по фасону. Насколько я знаю, в магазине можно вернуть платье и получить назад деньги. Что насчет индийской выставки? Могу ли я вернуть свои деньги?

Наталья абсолютно права. Платье, как и любую одежду, за исключением нательного белья и чулочно-носочных изделий, можно вернуть продавцу в течение 14 дней после покупки, причем без объяснения причин. Но в любом случае есть некоторые условия.

Катерина Хозянина, юрист ОО «Потребитель»:

Товар, который возвращается потребителем, должен сохранять все свои потребительские свойства, то есть не должен быть в употреблении, должна быть сохранена его упаковка, все ярлычки.

Сомнения возникли у Натальи потому, что платье она купила на выставке-ярмарке. А ярмарки у нас обычно ассоциируются с продажей дизайнерских изделий, экспонатов, предметов ручной работы, которые нельзя купить в обычном магазине. Тем не менее, где бы не был приобретен товар — на выставке или в торговом центре — права потребителя остаются неизменными.

Катерина Хозянина:

Исключением будет являться только тот случай, когда продавцом является физическое лицо, осуществляющее ремесленную деятельность либо разовую торговлю.

По понятным причинам продавцы не заинтересованы в возврате денег, поэтому они в большинстве случаев настойчиво предлагают обмен.

Наталья, продавец:

Я здесь работаю не первый год. У нас такие правила, что товар мы можем только менять, но возврату он не подлежит, то есть деньги мы не возвращаем.

А должны! Уважаемым индийским друзьям, торгующим на ярмарке-выставке, следует играть на нашем поле по нашим правилам. Поэтому Наталья имеет полное право вернуть восточный наряд и получить обратно свои деньги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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