Можно ли обменять кофеварку или вернуть за нее деньги, если она сломалась через 35 дней после покупки?

Екатерина Жлобич купила рынке новую кофеварку, однако она сломалась через 35 дней после покупки. Имеет ли такое право девушка?

Екатерина Жлобич:

На рынке я купила кофеварку. Через 35 дней она сломалась. Я принесла ее продавцу и попросила, чтобы мне ее либо заменили, либо починили. Продавец мне отказал, потому что прошло 14 дней. У меня есть чек. Прав ли продавец?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителей»:

Согласно закону «О защите прав потребителей», в случае обнаружения недостатков в товаре потребитель имеет право обращаться к продавцу в пределах гарантийного срока. Однако если гарантийный срок составляет менее 2 лет, то потребитель имеет право обратиться с претензией в течение 2 лет, даже после гарантийного срока. Гарантия устанавливает право и обязывает доказывание наличия недостатка или его отсутствие. То есть по истечении гарантийного срока потребитель имеет право провести экспертизу качества товара.

Если экспертиза подтвердит, что дефект носит производственный характер, то потребитель имеет полное право обращаться к продавцу и требовать возврата денег за некачественный товар.

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