Прямой эфир

Можно ли обменять качественные новые сапоги, если они по прошествии времени «разонравились»?

28 марта 2010 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Покупательница: «Купила красный замшевые сапоги. Но дома решила, что красный цвет мне не подходит. Могу ли я обменять эту пару обуви?»

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:
Потребителю, которому товар не подошел по цвету, размеру, габариту, фасону, вправе в течение 14 дней со дня приобретения товара обменять его на аналогичный либо потребовать возврата уплаченной суммы. Данное требование потребителя удовлетворяется в том случае, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, целостность упаковки, наличие упаковки, ярлыков и так далее.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
28 марта 2010 12:32

Что делать, если ювелирная мастерская не выполнила в срок заказ?

25 марта 2010 15:38

Что делать, если окно ПВХ установлено некачественно, а ИП скрывается от ответственности?

14 марта 2010 16:45

Что делать, если СТО (ИП Скорин) намеренно сделала ремонт, который Вы не заказывали?