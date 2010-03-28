Можно ли обменять качественные новые сапоги, если они по прошествии времени «разонравились»?

Покупательница: «Купила красный замшевые сапоги. Но дома решила, что красный цвет мне не подходит. Могу ли я обменять эту пару обуви?»

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Потребителю, которому товар не подошел по цвету, размеру, габариту, фасону, вправе в течение 14 дней со дня приобретения товара обменять его на аналогичный либо потребовать возврата уплаченной суммы. Данное требование потребителя удовлетворяется в том случае, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, целостность упаковки, наличие упаковки, ярлыков и так далее.

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