Можно ли обменять или сдать сапоги продавцу, если оказалось, что овувь натирает ногу?

Причина того, что сапоги жмут — неправильно подобранный размер или заводской брак.

Елена:

Купила себе сапоги. Позднее оказалось, что они натирают на пятке. Подошла к продавцу. Он мне сказал, что я купила сапоги не своего размера. Могу ли я вернуть эту пару?

Если вы действительно прогадали с размером обуви — это вина ваша, но не продавца. В таком случае вернуть товар можно в течение двух недель и только при одном условии — если он не был в эксплуатации.

Другая возможная причина неудобства сапог — это заводской брак. Но установить его может только эксперт.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

При сравнении двух полупар обнаружен производственный дефект — неправильно установленный каблук. Когда я симметрично складываю каблуки, подошвы не совпадают.

Следующий производственный дефект, который я обнаружил, — это расщелины между каблуком и заготовкой верха. К тому же, выпуклость пяточной части правой полупары значительно больше, чем левой. Это тоже производственный дефект.

Предъявив экспертное заключение продавцу, потребитель может смело рассчитывать или на обмен товара, или на возврат денег за сапоги.

О порядке проведения экспертизы качества товара и ответственности сторон читайте ЗДЕСЬ.

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