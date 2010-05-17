Могут ли забрать в ЛТП человека, страдающего алкоголизмом, если он кодировался?

На территории Беларуси существует пять лечебно-трудовых профилакториев, один из них — женский.

И все же, сами врачи признают, что процент излечения невысок: перестают пить после отбытия срока всего 5 %. Но, как говорится, лучше быть алкоголиком, чем женой алкоголика. В этом на своем личном примере убедилась мать двоих детей и одного закодированного мужа Алеся Юдицкая.

Алеся Юдицкая:

Были у него проблемы, скандалы бытовые. Но когда он закодировался, ничего такого уже не было. И тогда его забрали. Потом мы ходили, просили, чтоб не забирали, ведь он устроился на работу.

Итак, невзирая на уговоры Алеси не забирать в ЛТП закодированного мужа, последнего отправили на перевоспитание. Случилось это не сразу — до этого было несколько протоколов.

Алеся Юдицкая:

Один раз забрали, но потом отпустили, потому что паспорта не было, он утерян был. Потом еще три раза забирали.

Дмитрий Хотянович, старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики МВД РБ:

Процедура такая: составляется три протокола, делается официальное предупреждение.

Если после этого он вновь совершает административное правонарушение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, то путевка в ЛТП ему заказана.

Сейчас муж Алеси отбывает срок в Светлогорском ЛТП. Там содержится около 1600 человек. И если лечение в таких заведениях добровольное, то труд — обязателен — в основном, на территории самого ЛТП или близлежащих предприятий.

Заработанные деньги идут на оплату содержания в данном учреждении, а иногда на алименты или компенсации, если так постановил суд. Перед отправкой в ЛТП правонарушитель направляется на медицинское освидетельствование.

Дмитрий Хотянович, старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики МВД РБ:

Комиссия устанавливает степень алкоголизма и выносит решение о том, может ли человек находиться в условиях ЛТП по медицинским показаниям?

Чтобы на некоторое время купить трезвую семейную жизнь — провести кодирование мужа — Алеся Юдицкая отдала последние деньги — 93 тысячи рублей.

Факт кодирования, конечно, судья учитывает, но в данном случае гражданину Юдицкому это не помогло. Хотя, по закону, он мог обжаловать решение суда в течение 10 дней, чего он, однако, не сделал.

Муж Алеси Юдицкой вернется домой через 12 месяцев. Хочется надеяться, что он попадет в число тех 5 %, кому помогло пребывание в лечебно-трудовом профилактории.

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