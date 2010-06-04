Могу ли я вернуть деньги за концерт, если он был перенесен, но на назначенную дату у меня был запланирован отъезд?

12 апреля должен был состояться концерт «Ледниковый период» во Дворце Республики в Минске.

К концерту Галина Романчук и ее трое дочерей готовились заранее.

Галина Ромачук:

В этот день — 12 апреля — был День рождения у Татьяны Навка. Мои дочери готовили поздравительный плакат, подарочки, сувениры. И вот приходим мы ко Дворцу спорта и видим объявление: «Извините, концерт переносится на 3 мая», без объяснения причин.

Однако именно на эту дату у Галины был запланирован отдых на море.

Галина Ромачук:

2 мая у нас был вылет за границу.

Семья Романчук отдает предпочтение билетам в теплые страны, нежели билетам на «Ледниковый период». Согласно действующему законодательству, перенос концерта является основанием для возврата денежных средств.

Галина Ромачук:

Мы поехали за деньгами. Когда мы попросили показать лицензию, моей дочке сказали: «Будем мы всякой швали показывать какие-то документы!»

А пока ЧП «Арт-клуб» кормит клиентов обещаниями, а заодно посыпает оскорблениями, наша программа решила провести свое расследование.

В здании по адресу проспект Машерова, 25 располагается организация, которая занимается распространением билетов. Но, к сожалению, деньги за несостоявшиеся концерты она не возвращает. Комнату № 526 вывеской не наградили, так же как и ее сотрудников не обучили уважению к посетителям.

Илья Овербух и его фигуристы удивились бы, наверное, узнав как «разбираются» с поклонниками его концертов в минском офисе. Продавцы билетов уверены, что вправе отказать в выплате денежных средств, однако тут они глубоко ошибаются.

Ирина Макова, юрист:

В данном случае потребителю необходимо обратиться в адрес организатора шоу с письменным требованием о возврате денежных средств, уплаченных за билеты. Требование потребителя о расторжении договора и возврате уплаченной денежной суммы подлежит удовлетворению в течение семи календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.

Понятно, что ездить в офис и выяснять отношения с реализаторами билетов бесполезно. Если письменное заявление ЧП «Арт-клуб» проигнорирует, то в судебном порядке им уже придется выплатить…

Ирина Макова, юрист:

Неустойку за нарушение сроков выплаты денежных средств за билеты, а также материальную компенсацию морального вреда.

О проблемах, связанных с возвратом денег за билет на концерт, который не состоялся, читайте здесь.

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