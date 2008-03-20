Так получилось, что в старости я остался совсем один. Дети разъехались, жена умерла. Мне уже 79 лет и здоровье неважное, жить одному очень трудно. Могу ли я как-нибудь добиться, чтобы мне назначили опекуна?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
В вашем случае речь может идти не об опекуне, а о попечителе. В соответствии с Гражданским кодексом, по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности, над ним может быть установлен патронаж. Установление патронажа не влечет ограничения прав подопечного. Подопечному назначается попечитель, который осуществляет патронаж. Назначение конкретного попечителя проводит орган опеки и попечительства и только с согласия подопечного.