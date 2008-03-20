Мне уже 79 лет и здоровье неважное, жить одному очень трудно. Могу ли я как-нибудь добиться, чтобы мне назначили опекуна?

Ответственность за сохранность вещей понесет магазин

<STRONG>Не так давно я посетила один из крупных магазинов Минска. Сделав некоторые покупки, я оставила их в ячейке камеры хранения, принадлежавших этому магазину. По истечении сорока минут я вернулась за своими вещами, но, к сожалению, в ячейке камеры хранения я обнаружила совершенно чужие вещи. Обратившись за помощью к сотруднику магазина, я была крайне удивлена, потому что моим ключом открыли еще несколько ближайших ячеек. То есть у хозяев обнаруженных вещей был точно такой же ключ, как и у меня. Вызвали милицию, и был составлен протокол о краже. Милицией был изъят замок этой камеры хранения и два наших ключа. Через месяц после происшествия я получила уведомление о приостановлении уголовного дела в связи с невозможностью поимки преступника. Тогда я обратилась с письменной претензией к руководству магазина и просила возместить мне ущерб. Администрация магазина мне отказала, ссылаясь на то, что они делают всё возможное и предупреждают своих покупателей, что ответственности они не несут за вещи, которые хранятся в камерах хранения.</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует начальник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский:</EM> <BR><BR>Чем быстрее покупатель магазина заявит о краже в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать преступника. Хотелось бы напомнить людям, которые имеют намерения покуситься на чужое добро, что уголовная ответственность наступает с 14 лет. Магазины, конечно, не оставляют подобные происшествия без внимания. Видеонаблюдение, противокражные системы, профессиональный подбор персонала отпугивают преступников, но талантливые злоумышленники схватывают всё на лету. <BR><BR><EM>Комментирует юрист ОО <Защита потребителя> Елена Мойсейчик:</EM> <BR><BR>В такой ситуации потребитель вправе предъявлять требования возмещения понесенных убытков. Так как потребителю, в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь <О защите прав потребителя>, не была предоставлена администрацией торгового центра полная и достоверная информация о том, что один ключ может подходить к нескольким ячейкам. После составления претензии дело будет направлено в суд.