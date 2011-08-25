Минчанку, купившую водонепроницаемые часы «Тиссот», обманули производители

Собираясь на отдых, минчанка Ирена решила прикупить для себя водонепроницаемые часы. Ведь путешествие предстояло к морю.

Ирена:

Я зашла в воду, окунула руки, чтобы омыть лицо и часы сразу же запотели.

Такого уж точно девушка не ожидала. Ведь покупка дорогостоящая. Да и в характеристике часов значиться «водозащищенность» с маркировкой в 3 атмосферы.

Ирена:

Часы водозащищенные с 3 атмосферами, что означает погрузка на 30 метров.

Вернувшись из отпуска, Ирена решила вывести на чистую воду магазин, в котором приобрела эти часы.

Татьяна Жерко, продавец-консультант магазина «Тиссот»:

Часы бывают с водозащитой в 3 бара, 5 бар, 10 и 20. Т.е 3 бара - это 30 метров. Но на 30 метров — погружать такие часы нельзя под воду ни в коем случае! Это вредит и механизму и часам.

Характеристика часового механизма - 3 бара - на практике не означает, что погружаться с ним можно на глубину 30 метров. Максимум, что могут выдержать такие, с позволения сказать, водозащищенные часы, это брызги воды или капли дождя. Не более того. К чему тогда размещать на часах подобные символы? Ведь они вводят людей в заблуждение. А уж сознательно или нет — это на совести производителей. Можно, конечно, посоветовать внимательно читать инструкцию.

Валерия Санько, юрист Минского общества потребителей:

В данной ситуации в обязательном порядке к товару должны прилагаться документы, содержащие необходимые сведения об эффективном безопасном использовании.

Увы, в паспорте на часы Ирена не смогла почерпнуть нужную информацию. В силу незнания английского языка, на котором и была инструкция. С одной стороны это плохо, но с другой стороны позволяет потребителю вернуть товар продавцу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерия Санько, юрист Минского общества потребителей:

Потребитель был введен в заблуждение, лишен необходимых сведений о приобретенной продукции, в связи с чем и понес убытки.

Этот случай станет хорошим уроком не только для потребителей, но и продавцов. Надо полагать, что администрация магазина прекрасно была осведомлена о том, что к товару обязательно должна прилагаться инструкция на русском или белорусском языке. В конце концов, сделать перевод не составляет большой проблемы.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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