Минчанину, прибившему гвоздями к дереву божью коровку, грозит штраф

Минчанин Михаил Астошенок считает важными для себя три правила: жить в красоте, замечать красоту и создавать красоту вокруг себя. Именно поэтому он и решил привнести немного яркости и красок в свои рабочие будни.

На работе Михаил Васильевич простой водитель. Но вот в душе он натура творческая. По ул.Чапаева - прямо около входа в центр Молодежной социальной службы - можно увидеть одну из его работ: дерево, украшенное искусственными божьими коровками и пауками. И сделал это все Михаил Васильевич своими руками.

Михаил Асташенок:

Буквально из ничего: бутылки, трубки, грецкие орехи... Фотографируют, дети гладят. Приятно. Мне нравиться украшать! Хочется сделать красиво!

Такое украшение по душе приходиться всем посетителям и работникам Центра. Да и сам Михаил Васильевич своей работой доволен.

Но, сделав благое дело, Михаил Васильевич не учел, что таким образом нанес вред дереву. Ведь свои украшения он прикрепил гвоздями. Чтобы надежно было. Природоохранники в замешательстве и признают ситуацию двоякой. Ведь с одной стороны человек просто хотел облагородить территорию. Но вот с другой…

Татьяна Жичко, гл.специалист Мин. Гор.комитета припр ресурсов и охраны окр среды:

Дерево ведь живое существо, и он нанес хоть и минимальные, но все-таки повреждения. Это является административным нарушением и за это предусмотрен штраф в размере от 10 до 50 базовых величин.

Нетрудно подсчитать, что минимальная сумма будет ровняться 350 тысячам. Но справедливо ли наказывать рублем? Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды заводить дело не спешит. К Михаилу Васильевичу отнеслись с пониманием: ситуацию ведь пока можно разрешить и мирным путем, призвав к совести мастера.

Татьяна Жичко, гл.специалист Мин. Гор комитета припр ресурсов и охраны окр среды:

Хотелось бы порекомендовать, чтобы он свою красоту прикрепил на ветки деревьев проволокой или приклеил, но не повредил дерево.

Михаилу Васильевичу остается к совету прислушаться и все украшения прикрепить к дереву клеем, достав гвозди и замазав поврежденные участки садовым варом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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