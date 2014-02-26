Минчане жалуются на строителей, которые прокладывали кабель до деревни Цна: После себя оставили бардак!

Были времена! Так говорят жители первого переулка Кольцова, когда вспоминают прошлогоднюю осень. Тут у них и лужайка была, и елочки были посажены, и деревья росли.

Валерий Кушнерик:

А вот что они оставили после своей работы. Сломали березу, которую я 15 лет назад садил.

И это не какие-нибудь хулиганы, а рабочие некой организации, которые проводили прокладку кабеля, причем, как они утверждают, по закону.

Валерий Кушнерик:

Я обращался к прорабу их бригады строительной. Он мне сказал, что к нему никаких претензий. Обращайтесь в фирму, которая их заказала. Он ничего не знает, но он убеждал, что после выполненной работы здесь они участок благоустроят.

Почему прораб скрыл название организации, остается только догадываться и отгонять плохие мысли. Но вот обещания вернуть территории прежний вид так и застряли в сознании Валерия. Ведь мужчина своими руками облагораживал территорию возле дома. А тут вот так вот, по-варварски, все разрушили. На месте бывшего газона – теперь слой грязи.

Валерий Кушнерик:

Вот здесь люки теплотрассы городской, они их засыпали, мало ли какая ситуация произойдет, туда никто не доберется, мало того, что не доберется, они не найдут их, потому что они засыпаны.

Возмущению Валерия нет конца.

Валерий Кушнерик:

Яма глубокая, и обвалиться асфальт там может. И оставили там какие-то провода с кабелями. Под током они или не под током, я не знаю. Тут дети маленькие со школы ходят, возьмут, ничем не обозначенные, ничего.

На картину неизвестного художника спокойно смотреть не могут и соседи нашего героя. После вмешательства строительных пришельцев попасть в магазин или поликлинику жителям первого переулка Кольцова стало проблематично.

Марина Парфянович:

Проехать мы не можем, мы вынуждены выезжать на второе кольцо, со второго Кольцова на Богдановича и только потом приехать к магазину или поликлинике. Вот так вот мы передвигаемся. Короче, неудобства сплошные.

Валерий Кушнерик:

Укладывали кабель - наделали бардак. Я за свои деньги ложил. Потрескался весь асфальт, он уже и в негодность вышел. Тоже мне это, как говорится, не надо.

Кого винить, никто не знает. Но сложа руки, тоже никто не сидит. Валерий за свой счет нанимал рабочих, чтобы те хоть как-то разровняли территорию. Однако, это не его прямая обязанность. Почему те, кто наследил, не убрали? Ведь погода позволяла выполнить работу по благоустройству территории. И вопрос, кто это сделал, для жителей переулка остался открытым, несмотря на то, что наш герой писал письма в Мингорисполком.

Константин Бровка, начальник отдела технического надзора УКС администрации Советского района:

Проводятся работы по прокладке кабеля от улицы Восточной до деревни Цна к проектирующейся, строящейся трансформаторной подстанции. Эти работы на данном этапе проводили в неблагоприятный период времени, в зимних условиях. Поэтому, возможно, какие-то скрытые вскрылись недоработки, которые поставлена задача в срок 10 дней устранить, то есть поправить, выровнить земляное покрытие в районе производства раскопа, поправить бордюры, оградить участок, где торчат куски высоковольтного кабеля, который не под напряжением. Когда более благоприятный период, то работы по благоустройству будут закончены.

Будем надеяться, что теперь жители первого переулка Кольцова не сменят на галоши обычную обувь и больше не будут беспокоится о нашествии неизвестных. Мы, в свою очередь, через 10 дней приедем на объект и проверим, как держат свое слово чиновники, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ