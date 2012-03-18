Михаил Чудаков: В США уровень уважения к Конституции, государственным символам гораздо выше, чем в Беларуси

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает доктор юридических наук, профессор Михаил Чудаков.

Скажите как человек, который непосредственно участвовал в написании Конституции, доктор юридических наук, человек, который знает в основном законе цену каждого слова, запятой: Вам в повседневной жизни это помогает?

Михаил Чудаков:

В каком-то смысле да. В каком? Я не цитирую Конституцию, но ощущение, что она есть, что она закрепляет мои основные права, что в ней расставлены основные приоритеты в нашем государстве, я могу сослаться, опереться на ее авторитет – то в этом да.

Например, когда Вы заходите в магазин, троллейбус, Вы пользуетесь своими правами?

Михаил Чудаков:

В общем, да. Вы знаете, вообще почти у всех юристов отношение к правам трепетное. И если они видят, что права как-то нарушаются, есть желание сказать, что это неправильно, так нельзя, а нужно делать так-то.

То есть Вы любитель оставить запись в книге предложений или жалоб.

Михаил Чудаков:

Как ни странно, но бывает. Вы знаете, иногда и помогает. Иногда я даже только попрошу, а мне говорят, что исправят.

А, в принципе, это признак Вашего профессионализма или обычной гражданской юридической грамотности? К слову, белорусы в общей массе юридически грамотны?

Михаил Чудаков:

Я боюсь, что не очень. Почему? Не знаю. Надо долгие годы воспитывать, такое отношение к праву, к Конституции.

Я, например, стажировался несколько раз в США. И там уровень уважения к Конституции, каким-то государственным символам гораздо выше.

Например, есть люди без определенного места жительства. Я чуть ли не был свидетелем: какого-то бродягу полиция хочет передвинуть, а он громким голосом: «Не имеете права, у нас Конституция». Вот такого бытового уровня у нас, к сожалению, пока нет. Но, я думаю, что, поскольку это первая Конституция независимого государства, поскольку она приживается, осваивается, если мы будем делать определенные усилия по ее пропаганде, по ее популяризации, то мы добьемся более высокой правовой культуры.

Мы заговорили о Штатах. Американцы любят кичиться своей Конституцией. Она одна из самых старых, незыблемая, по сути, как они представляют, эталон для всего мира. Но при все этом там не закреплено право на труд, право на образование.

Михаил Чудаков:

Вы знаете, там даже равноправие женщин, если уж та то пошло. Была попытка, но она не удалась, включить туда статью о равноправии женщин. Но несколько консервативных штатов проголосовали против, и она провалилась.

Конституция США во многом – символ. Она действительно первая, писанная, оформленная, и большинство граждан, которые гордятся ей, не читали ее. Они знают о том, что она есть и она правильная. Этого достаточно. И ей нужно гордиться.

А как это чувство воспитать?

Михаил Чудаков:

Когда разрабатывалась Конституция, ее создатели, я в том числе, ниоткуда ее не списывали. Мы старались сделать свое. Уже в преамбуле написано, что многовековая история белорусского народа, государства, и если мы смотрели, то на какие-то образцы общечеловеского типа, Декларацию прав человека, какие-то устоявшиеся образцы и каноны. Мы у соседей не смотрели как написано, делали свое. Это тоже очень важно.

В Беларуси в последние годы довольно часто можно услышать суждение о том, что нужно создать Институт уполномоченного по правам человека. Ваше мнение на сей счет. И для чего он нужен?

Михаил Чудаков:

Вы знаете, идея хорошая. Есть люди, у которых какие-то сложные запутанные проблемы. Им уже ответили в милиции, в прокуратуре. Сказали, что, согласно такой-то статье, нет оснований. А вот будет еще одна инстанция. И там уже этот уполномоченный, который не связан ни с кем. Но если его изберет Парламент, он будет иногда отчитываться о своей работе, но не более того. Он ни с кем не связан, у него непредвзятое мнение, он может увидеть, что человеку отказывают как бы правильно, потому что ссылаются на нормы, но норма может быть, скажем так, не очень человечная. Может быть, надо что-то сделать с нормой. И вот он может войти в этот процесс и помочь не только одному человеку, а нескольким, у которых какая-то проблема.

Вы объездили фактически всю Европу, Штаты. Ситуацию, что называется, знаете изнутри. Запад довольно часто, а в последнее время с завидным постоянством, пытается учить нас демократии, причем методами отнюдь не демократичными. А вот у них в Конституции прописано право вмешиваться в дела другого суверенного государства?

Михаил Чудаков:

Конечно, там ничего такого не прописано. Я бы сослался вот на что: это чуть ли не многовековая привычка считать, что они знают как жить. Они живут правильно. Они воспринимают это как миссию.

Например, в Штатах самая распространенная религия – это протестантизм, то есть баптизм и так далее. И они посылают своих миссионеров по всему миру. Они посылают своих миссионеров не только в Африку учить слову Божьему, но и другие страны учить демократии. Это у них уже просто в крови. Им трудно отказаться. Они думают, что поскольку они живут хорошо, у них все правильно, другие тоже должны так жить. Это, конечно, большое преувеличение. Но многие из них всерьез считают, что у них есть, скажем так, моральное право.

Не сомневаюсь, что у Вас дома есть томик основного закона страны. А вот где он лежит, на каком месте?

Михаил Чудаков:

У меня не один томик. В моем кабинете стоит рабочий стол, а за моей спиной находятся книжные полки. На расстоянии вытянутой руки там у меня несколько экземпляров Конституции. Обращаюсь к ней довольно часто.

Есть разные издания: рабочее, парадное.

Когда читаешь художественную книгу, спустя 10 лет, предположим, совершенно по-другому ее представляешь. А вот Вы когда перечитываете Ваше же творение в том числе, как-то по-другому представляете, возникает новое восприятие?

Михаил Чудаков:

Да, тоже может быть. Хорошее сравнение. Некоторые вещи видишь иначе, что за ними стоит.

Некоторые статьи уже не помню. Когда начинаешь читать, вспоминаешь. Да, новый взгляд спустя какое-то время возникает. Но так должно быть. Мы меняемся, и меняется наше отношение и к миру, и к книгам, и в том числе к Конституции.