Мебельная фирма «ЭМТЭ» задолжала своим заказчикам 5 тысяч долларов и миллионы белорусских рублей

Полгода назад столичная семья Кондратович отметила долгожданное новоселье. Трудоемкий ремонт и покупка мебели доставляли удовольствие. Но, до поры до времени. По индивидуальному заказу был составлен индивидуальный проект и подобран цвет кухни.

Ирина Кондратович:

12 февраля этого года мы заказали в Ждановичах – ТД «Град» в 459 павильоне ЧУП «ЭМТЭ» - кухню. Консультант приехала к нам домой, измерила параметры. После того как был составлен договор, она сказала, что нужно внести предоплату 50%. На тот момент сумма составляла 1 250 у.е.

В приятном ожидании незаметно наступила весна, потом лето… В середине августа семья Кондратовичей заволновалась.

Обещаниями предприниматель кормит не только наших героев. Всего пострадавших от бизнес-леди около 6-7. Фирма должна была изготовить несколько кухонь и детских. На данный момент долг составляет 5 тысяч долларов и миллионы белорусских рублей за встроенную мебель.

Невезучие клиенты нервно обрывают телефон директора фирмы, который профессионально «кормит завтраками».

Разговор с директором фирмы «ЭМТЭ» по телефону:

Ирина Кондратович:

Когда Вы собираетесь мне отдавать деньги?

Екатерина, директор фирмы:

Через пять дней я с Вами сразу встречаюсь.

В свою очередь учредитель «ЭМТЭ» в шоке от поведения Екатерины. Ведь он поручил все дела фирмы человеку, которому доверял. Не известно, была ли изготовлена заказанная мебель, и есть ли у фирмы деньги, чтобы вернуть их людям.

Алексей Кузкин, учредитель ЧУП «ЭМТЭ»:

Мне говорят, что все запущено в работу, но денег нет, и самой работы не видно. Отчета, куда пошла вся наличность, я так и не получил.

Трудно установить: прогорела Екатерина в бизнесе или умышленно завладела деньгами. Но, пока она не скрывается и клятвенно обещает вернуть предоплату, завести уголовное дело не возможно. Поэтому остается лишь уповать на закон о защите прав потребителей.

Ирина Коноплицкая, юрист ОО «Защита потребителя»:

В судебном заседании в иске будет подсчитана неустойка за нарушение права в удовлетворении требования потребителя. По 1% от стоимости кухни - неустойка за каждый день просрочки.

Далее пострадавшие смогут на какое-то время успокоиться, и финансовые проблемы лягут на плечи судебных исполнителей.

Ирина Коноплицкая, юрист ОО «Защита потребителя»:

Судебные представители вызывают ответчиков (представителей фирмы), дает им какой-то срок для добровольного погашения суммы. Если ни чего не погашается, описывают имущество либо – арест на расчетный счет и на имущество должника.

В настоящее время офис фирмы опечатан. Заказчики пока в тревоге – смогут ли они хотя бы вернуть предоплату. Закон на их стороне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если кто-то из вас также пострадал от деятельности ЧУП «ЭМТЭ» не теряйте

время. Обращайтесь в суд.

Напоминаем, что на телеканале «Столичное телевидение» работает «горячая линия». Городской 290-66-00 и мобильный 1-600-700.