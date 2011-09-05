Магазин бытовой техники противозаконно сократил сроки действия гарантии на стиральную машину

Бытовая техника прослужит бесконечно долго, если ее не включать. Минчанка Светлана Шишкова этого не знала и регулярно пользовалась стиральной машиной известного производителя. До первого скрежета.

Поверив на слово продавцу-консультанту весьма серьезного магазина бытовой техники, Светлана была уверена, что увезла с собой не только простую в обслуживании, но и долговечную брэндовую модель. К сожалению, стиральные машины ломаются не во время покупки, а во время стирки.

Светлана Шишкина:

При работе машины мы стали замечать сильный скрежет.

Досадно, что модель всемирно известной итальянской компании огорчила Светлану уже на втором году эксплуатации. Впрочем, два года безотказной работы ей никто и не обещал. Кроме продавца, который на посулы не скупился. В отличие от мастера.

Светлана Шишкина:

Квалифицированный мастер из сервисного центра сказал, что в сервисной книжке написано «гарантия - 1 год», поэтому ремонт и его визит будет платным.

Учитывая технологические особенности модели, ремонт узла должен был обойтись семье Шишкиных более чем в 2 миллиона рублей. Но что делать, если горячей воды летом нет, а гора грязного белья растет, словно снежный ком?

Светлана Шишкина:

Я почти уже согласилась оплатить дорогостоящий ремонт, но потом вспомнила, что при покупке продавец вроде бы сказал, что гарантийный срок обслуживания этой машины 2 года. Какой же все-таки гарантийный срок на импортную бытовую технику?

Такие понятия как «вроде» или «продавец сказал» к делу не пришьешь. В течение двух недель Светлана была и без машины, и без вразумительного ответа из магазина на вопрос.

После общения корреспондента телекомпании «Столичное телевидение» с работниками Министерства торговли, Госстандарта, юридических консультаций дело закрутилось, словно барабан.

Светлана Шишкина:

Совпадение это или нет, но на следующий день мне позвонили из магазина и сказали, что по моему заявлению принято решение обменять мою стиральную машинку на аналогичную.

Замечательная оперативность! Но возникает вопрос. Неужели администрация весьма солидного магазина, причем имеющая штатного юриста, не знала, что по нашим законам противозаконно устанавливать на стиральные машины гарантийный срок менее двух лет. То есть годичная гарантия в сервисной книжке была липовой.

Антонина Васильевна Полякова, специалист отдела управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства Торговли РБ:

Если продавец не установил 2 года гарантийный срок, он нарушил законодательство о защите прав потребителей, более того, правило торговли.

Не только покупателям, но и продавцам надо знать, что если в стране производится какая-либо бытовая техника и на нее установлен гарантийный срок, то вся завозимая из-за пределов Беларуси подобная продукция не может иметь гарантийный срок ниже белорусского.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В соответствии с действующим законодательством, продавец обязан установить на товар гарантийный срок не менее продолжительности, чем это предусмотрено действующими техническими актами на подобного рода товары, в том числе это касается и товаров иностранного производства.

То есть, если Гостандарт Беларуси установит, что на ту или иную отечественную бытовую технику гарантийный срок должен составлять два года или даже пять, то и все импортные аналогичные товары обязаны иметь, как минимум такие же сроки. Больше можно, но ниже — никак! И цена вопроса здесь высока.

Напомним, что семье Шишкиных за негарантийный ремонт пришлось бы заплатить более двух миллионов рублей. Продавец, оценив серьезность ситуации, не стал ее усложнять и решил дело мирным путем.

Именно поэтому мы не называем, в каком именно магазине Светлана купила стиральную машину. Главное чтобы урок был усвоен надолго, а лучше навсегда.

Напоминаем, что на телеканале «Столичное телевидение» работает «горячая линия». Городской 290-66-00 и мобильный 1-600-700.