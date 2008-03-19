Лекарство с рук - это незаконно

У меня после болезни осталось много ненужных уже мне лекарственных препаратов. Понесла в газету объявление - его не взяли. Знакомые говорит, что теперь и на рынке его не продать. Почему? Оно ж хорошее: срок годности не прошёл, упаковка целая. Что делать?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Для того чтобы торговать лекарственными средствами на территории Беларуси, надо иметь, во-первых, статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, во-вторых, лицензию на этот вид деятельности, в-третьих, аптеку и, в-четвёртых, фармацевтическое образование. Эти правила установлены Законом Республики Беларусь "О лекарственных средствах. В соответствии с Законом, Минздрав РБ принял постановление от 27 декабря 2006 № 120, которым утверждена "Надлежащая аптечная практика" (НАП). В этом документе определены конкретные правила реализации лекарственных средств. Пункт 43 этого документа гласит: "Реализация лекарственных средств, а также товаров аптечного ассортимента осуществляется работниками аптек, имеющими фармацевтическое образование". Пунктом 54 НАП запрещена реализация лекарственных средств "через сеть Интернет, по объявлениям в средствах массовой информации или частным объявлениям, а также развозная и разносная, в том числе, с лотков".