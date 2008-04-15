Курить в подъезде - дорого

Я являюсь пассивным курильщиком со стажем. Всему виной - соседи, которые долгие годы регулярно курят на лестничной площадке. На протяжении 10-ти лет я борюсь с этим курением. Чем больше я их гоняю, тем больше назло они делают. Дело в том, что мой балкон выходит прямо на окна лестничной площадки, облюбованной соседями-курильщиками. Они открывают форточку и даже если у меня открыта или закрыта, тянет в квартиру... Я человек в возрасте, у меня энфизема легких. Я не могу дышать, спать...

Комментирует представитель ЖЭС Дмитрий Холод:

По данному подъезду по уборке вопросов нет. Единственное, обращаются жильцы квартиры 29 по вопросу курения соседей из квартиры 25. Я разговаривал по телефону, люди пытаются понять, говорят, больше не будут. Работники ЖЭС регулярно вывешивают на информационных стендах объявления о запрещении курения. Эта же информация прописана и в ежемесячных квитанциях на оплату коммунальных услуг. Поэтому сослаться на незнание закона любители покурить в подъезде, вряд ли смогут.

Комментирует заместитель начальника РУВД Партизанского района Александр Гладун:

На сегодняшний день, согласно ст. 17.9 Кодекса <Об административных правонарушениях> курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с законодательными актами запрещено, - влечет наложение штрафа в размере от одной десятой до пяти десятых базовой величины. Составляются протоколы... Эту проблему мы решаем с коммунальными службами... В случае, когда установлено правонарушение, в судебном порядке взыскиваем с них. В случае повреждения имущества покрытие расходов и за уборку полностью взыскивается с правонарушителей.