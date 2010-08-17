Куда обращаться, если фирма полгода не выплачивает зарплату и не отдает трудовую книжку?

Александр: «Фирма не платит зарплату и не отдает трудовую книжку. Нескольким человекам не отдали ничего. Получается, что полгода я проработал бесплатно. Куда можно обратиться по этому поводу?»

Если в отношении работника допущено нарушение, с требованием трудового законодательства он вправе обратиться в Департамент инспекции труда, который находится по адресу ул. К. Маркса, 8 (Минск).

Людмила Логвина, начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде МГУ Департамента гос. Инспекции труда:

Не выплачивая работнику заработную плату, а также окончательный расчет при увольнении, наниматель допускает грубые нарушения требования законодательства о труде.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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