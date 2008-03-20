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Кто защитит потребителя?

20 марта 2008 11:18
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В какие инстанции нужно обращаться, если возникают претензии к предприятию торговли, обслуживанию в нем?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Прежде всего, можно обратиться можно в одно из обществ защиты прав потребителей. Если продавец не пробил чек, обращайтесь в налоговую инспекцию. В отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) можете обратится, если считаете, что продавец торгует поддельными товарами. Вообще же милиционеры уполномочены составлять протоколы о нарушениях любых прав граждан, в том числе потребительских. Далее - идет суд. Напомним, что иск о защите прав потребителей в Беларуси не облагается государственной пошлиной. Покупатель вправе по своему выбору обращаться в суд по месту жительства (или места временного пребывания) либо по месту нахождения ответчика (магазина, фирмы-производителя).
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