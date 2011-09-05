Кто заплатит за периодически неработающий лифт?

«Лифт сегодня не работает. Ближайший ищите в соседнем подъезде» - часто шутят в народе. Но вот жителям по ул. Плеханова, 32 не до шуток.

Тамара Леонидовна:

Сломался. Проходит 2 дня – опять лифт ломается.

Кто-то скажет, что такая ситуация и для их подъезда не редкость. Да и в этой 9-этажке все уже свыклись с частыми поломками лифта.

Но вот обратиться к нам в программу жильцов дома заставило сострадание к своему соседу Ивану Тимофеевичу — инвалиду 2-ой группы.

Тамара Леонидовна:

У нас инвалид живет. Он бедный человек. Мне настолько жалко его... У нас он не один инвалид. Есть ветеран войны, инвалид труда.

3 года назад Иван Тимофеевич перенес инсульт. Получил Вторую группу инвалидности. Живет на 8 этаже этого дома. Когда лифт не работает день, а то и два-три, Иван Тимофеевич попросту не может отправиться к врачу или на прогулку по улице.

Насколько же несправедливым оказывается в данной ситуации отношение к одной из самых уязвимых групп населения: ветеранам и инвалидам. Похожая ситуация сложилась и в 14-этажном доме по улице Якубова, 18. Здесь лифт не работает уже 7 дней. В данном случае в лифте сгорела плата. Но почему замена одной детали занимает неделю?

Олег Дубовец, начальник производственно-технического отдела ОАО «Беллифт»:

К сожалению, как и любое оборудование, лифты часто выходят из строя.

Как известно лифты находятся в собственности товарищества либо ЖРЭО, которые и выделяют финансы на приобретение тех или иных запчастей. Соответственно бывают проблемы с финансированием.

Пока организации между собой договариваются - люди страдают. Поломки неоднократны, лифт простаивает. За что же тогда жильцы платят деньги? Ответ прост: нужно обратиться в ЖЭС с требованием о перерасчете оплаты за коммунальные услуги.

Валерия Санько, юрист-консультант Минского общества потребителей:

В данной ситуации перерасчет будет производиться с момента письменного или устного обращения гражданина, с момента составления претензионного акта.

Сумма за пользование лифтом, которую в среднем оплачивает каждый минчанин, на сегодня составляет около 2 тысяч рублей. Но ведь в некоторых домах лифт простаивает и ни день, и ни два.

Валерия Санько, юрист-консультант Минского общества потребителей:

Перерасчет производиться согласно нормативам, утвержденным исполнительно-распорядительным органом, количеством проживающих человек и объема времени непредставления данной услуги.

Напоминаем, что на телеканале «Столичное телевидение» работает «горячая линия». Городской 290-66-00 и мобильный 1-600-700.