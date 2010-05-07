Кто виноват, если на ребенка на детской площадке упал фонарный столб?

Первые электрические фонари появились в Минске в конце 19 века. Впервые зажглись они на центральных улицах города. Сегодня в столице насчитывается около 12 000 фонарных столбов.

Несмотря на столь длительную историю развития, фонари иногда становятся причиной неожиданно неприятных историй…

Яна, пострадавшая девочка:

Я стояла тут со своим братом Даником. Когда фонарь упал, он ударил его по руке, а меня — по голове. Я упала. Меня мальчики подняли и отнесли домой.

Алеся Серова:

Я была на балконе. Видела, что около столба стояли дети — около пяти. И этот столб просто рухнул, ударив мальчика по плечу, а девочку — по голове.

От удара рухнувшего фонарного столба на руке у мальчика большой синяк. Мальчик был сразу доставлен в больницу. А у шестилетней Яны на голове шишка и кровоподтек. Мама пострадавшего ребенка еще долго не могла прийти в себя.

Ольга Празецкая, мама Яны:

Я в шоке от происходящего в этом районе. Детских площадок здесь нет. Одну сделали — и то через месяц ее разобрали.

Почему вдруг средь бела дня на детской площадке упал этот злосчастный столб? Ответ на этот вопрос и родители, и остальные жильцы дома знают почти наверняка.

Ольга Празецкая, мама Яны:

Весь столб абсолютно гнилой. И он находился на детской площадке! Второй столб, который чинили полгода назад, точно такой же. Мужчина, проходя мимо, толкнул его — и столб тут же упал. Я больше чем уверена: если качнуть третий и четвертый столбы, то они точно так же упадут, потому что они даже стоят криво.

Работники предприятия «Мингорсвет», которые обслуживает фонарные столбы в городе, узнав о случившемся, были не в меньшем шоке, чем родители. Еще бы: ведь за 37 лет работы в практике начальника технического отдела подобный инцидент впервые!

Николай Королев, начальник технического отдела УП «Мингорсвет»:

Падение торшерной колонки произошло из-за коррозии приземной части опоры. Коррозия может произойти по разным причинам: из-за низкого качества металла, агрессивной среды... Причем под агрессивной средой нужно понимать не только какие-то кислоты, соли. Те же отходы жизнедеятельности домашних животных... Каждый день жители близлежащих домов выгуливают собачек…

Толщина металла в нижней части столба была примерно с толщину листа бумаги. Получается, что торшерные колонки рухнули спустя примерно 25 лет после установки, не выдержав срок эксплуатации.

Николай Королев, начальник технического отдела УП «Мингорсвет»:

Минимальный срок их службы — 30 лет. Но завод изготовитель пишет: «Срок службы — не менее 30 лет, но зависит от условий эксплуатации». Рядом стоящие фонари, если не будут ходить на них собачки, будут и 30, и 50 лет стоять.

То есть, по мнению работников предприятия, главная причина падения — это коррозия, в которой и виноваты-то сами жильцы, выгуливающие собак на детской площадке. А ведь это действительно нарушение правил содержания домашних животных. Вот только почему преждевременную коррозию не заметили работники «Мингорсвет» раньше? Как нам сообщили, текущий ремонт все фонарные столбы в этом районе прошли летом прошлого года. Сейчас, после случившегося, под тщательный осмотр попадут все 12 тысяч уличных фонарей в городе.

Николай Королев, начальник технического отдела УП «Мингорсвет»:

После внеочередного осмотра все аварийные колонки будут или отремонтированы, или заменены.

Не отказывается руководство предприятия и от возмещения ущерба, если об этом заявят родители. В любом случае, все необходимые действия сразу после несчастного случая были сделаны должным образом.

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Для начала нужно установить факт падения столба. Это можно сделать, вызвав милицию. Работники милиции составят соответствующий акт об этом. Кроме того, необходимо установить степень тяжести телесных повреждений путем проведения экспертизы. Подтверждением тяжести телесных повреждений является заключение эксперта.

Лицо, которому причинен вред, вправе требовать возмещения вреда: возмещения расходов, вызванных повреждением здоровья, а также компенсации морального вреда, то есть физических и нравственных страданий потерпевшего.

Мама Яны вряд ли будет вообще предъявлять какие-либо претензии. Ведь к счастью, для деток все обошлось лишь ушибами. Женщина считает, что главное — не возмещение морального и материального ущерба. Важно, чтобы подобный случай больше не повторился. А мамы могли без опасения отпускать своих ребят гулять на детскую площадку.

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