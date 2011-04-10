Кто ответит за травму, полученную при падении с лестницы в парке, в котором вечером не горели фонари?

Пенсионерка Ирина Арутюнова оступилась на лестнице. Но оступилась не потому, что подвели ноги, а потому, что минский парк в начале седьмого вечера был погружен в полный мрак. В результате женщина получила сотрясение мозга. Но кто ответит за травму?

Ирина Арутюнова:

У центрального входа в парк была лестница, но она была не видна. Там хоть и были электрические плафоны, но они не горели. Я сильно упала: летела с верхней лесенки донизу вперед головой. Зашили лоб, стянули бинтами мой треснувший череп. Уже три недели я лежу в постели с сотрясением мозга.

В результате падения Ирина Андреевна получила сотрясение мозга и попала в 3-ю городскую больницу, где ей наложили швы.

Обеспокоенная не только своим здоровьем, но и здоровьем других посетителей, Ирина Андреевна решила узнать, почему в парке не было освещения. И что будет дальше. Просветить ситуацию согласился представитель Мингорсвета.

Николай Королев, начальник технического отдела Мингорсвета:

Естественно, каждую лампочку мы не можем проконтролировать. Если поступает заявка, то в течение трех дней мы ее выполняем. Может, в парк Горького наши работники не зашли, потому что график вечернего обхода составляется на месяц.

По телефону оперативно-дежурной службы (уличное освещение) УП Мингорсвет — 227-32-10 — можно сообщить об авариях в сетях, различных недоделках.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В данной ситуации первоначально надо определить, кто виноват в происшествии. Это могут быть либо работники парка, которые ненадлежащим образом контролируют парк, либо работники Мингорсвета, которые не заменили сгоревшие светильники.

После того как будет установлена виновная организация, я бы рекомендовал гражданке обратиться туда с письменным заявлением, к которому приложить копии документов, подтверждающих приобретение лекарств на восстановление своего здоровья. Если виновная организация откажется в удовлетворении требований гражданки о возмещении вреда, причиненного здоровью, ей необходимо обращаться с исковым заявлением в суд.

В настоящее время боевой пыл Ирины Андреевны немного угас, и скорее всего, требовать возмещения ущерба от коммунальных служб она не будет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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