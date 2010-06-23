Кто ответит за то, что ребенок получил травму, упав в вырытую на детской площадке яму?

Шестилетний ребенок, играя в своем дворе на детской площадке, оступился и сорвался в траншею, созданную тружениками из минского ЖЭС №55.

Елена Таранова:

Привел моего ребенка сосед. Сам мальчик в истерике, аж колотит его. Все штаны в крови. Подняли их — а там у него рана сантиметр глубиной и 10 сантиметров длиной. Конечно, сразу вызвали скорую. В больнице ребенку наложили швы.

Соседские дети и их родители до сих пор находятся под впечатлением.

Олег Лотиков:

Как вырыли, так и оставили! Не огорожено ничего! Это вот только сейчас огородили!

Действительно, уже через час после звонка в ЖЭС корреспондента «Добро пожаловаться» на месте происшествия выросло заграждение.

Целых четыре дня яма глубиной полтора метра была огорожена только полиэтиленовой лентой, и лишь к приезду съемочной группы был поставлен металлический забор. Однако в случившемся ЖЭС-55 своей вины не признает:

Сергей Кондратенко, главный инженер ЖЭС №55:

По моему мнению, это произошло из-за недосмотра родителей.

А пока жильцы спорят с коммунальщиками, Никита вынужден проводить летние каникулы в постели.

Алексей Коноплицкий, юрист:

В данном случае был причинен вред здоровью ребенка, поэтому родители имеют право обратиться с заявлением о возмещении всех расходов на лечение, а также о компенсации морального вреда. Срок рассмотрения данного заявления — 15 дней. Организацию, виновную в необеспечении безопасности, определяют органы милиции. Если в данном случае спор урегулировать в добровольном порядке невозможно, родители имеют право обратиться с исковым заявлением в суд.

Итак, Елена должна сохранить все чеки и медицинские заключения, которые «автор раскопок» вынужден будет ей компенсировать.

Елена настроена серьезно. Для предстоящего суда, если таковой состоится в случае упрямства ЖЭС, женщина запаслась фото- и видеосъемкой, где четко просматривается, какую угрозу представляла траншея в течение четырех дней.

Елена Таранова:

Пошли писать заявление в милицию, чтобы разобрались с этим делом, ведь яма находится непосредственно около детской игровой площадки. Написали заявление, передали фотографии. Будем подавать в суд.

Еще об одном случае травмирования ребенка на детской площадке по вине коммунальных служб читайте ЗДЕСЬ.

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