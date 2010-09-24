Кто ответит за то, что ребенок получил травму, упав в подвал на законсервированном объекте строительства?

Ольга Ракович:

4 августа муж с ребенком гулял во дворе дома № 15. Мальчики, которые чуть старше моего сына, позвали его посмотреть их «базу». Пошли вместе с мужем. Пока муж с ребенком дошли, мальчики перелезли через окно в помещение. Когда муж отвлекся, чтобы сказать мальчикам, что делать этого нельзя, сын, бегая здесь, споткнулся и упал в это безобразие (см. видео к сюжету — ред.), которое до сих пор никто не прикрыл и даже не поставил решетку.

На незавершенный объект строительства по ул. Скрипникова в Минске детей тянуло как магнитом. Беда случилась, когда в не огражденный решеткой подвал упал ребенок.

Пятилетнего Богдана скорая сразу доставила в больницу. У мальчика была глубокая рана на голове и сильный ушиб. Мама ребенка в тот же день позвонила директору фирмы, которая является заказчиком строительства. В ответ услышала только возмущения и категоричное заявление: «Никаких нарушений в технике безопасности!»

Ольга Ракович:

Они мне говорят: «Что ваш сын делал на стройке?» Я говорю: «Мы просто шли мимо!»

На данный момент объект законсервирован, и они не несут ответственности за то, что кто-то там бегает…

Екатерина Орловская, юрист ОО «Защита потребителя»:

В соответствии с требованиями технического кодекса установившейся практики, законсервированные объекты обязаны охраняться, а также освещаться в ночное время суток. К тому же, на данные объекты запрещается допуск посторонних лиц. Все опасные и сложные части этого объекта должны быть ограждены, закрыты, перекрыты либо соответствующим образом обозначены.

На месте родителей пострадавшего мальчика я обратилась бы не только в милицию, но и в прокуратуру. Если известны заказчик и исполнитель, вполне можно обратиться с письменным заявлением в Министерство труда и сообщить о несоблюдении правил техники безопасности и охраны труда.

На следующий день после приезда нашей съемочной группы с мамой Богдана на объекте встретились руководители фирмы-заказчика и фирмы-исполнителя. И, естественно, все нарушения, факт о которых налицо, вынуждены были признать. Как выяснилось, активная стройка закончилась здесь еще 4 года назад.

Анатолий Ведерчик, начальник СУ-26:

Этот объект мы строили с заказчиком ЧУП «Альфанафта». С начала 2008 года у заказчика появились проблемы с финансированием. После этого финансирование было прекращено, а объект закрыт. Мы подписали с заказчиком дополнительное соглашение, что с августа 2008 года он должен охранять объект. Мы провели все работы по консервации этого объекта, то есть закрыли решетками все проемы, чтобы не было допуска посторонних лиц.

Кто впоследствии снял эти решетки и ограждения, сегодня не выяснишь. Но однозначно одно: заказчик не исполнял свои обязанности по охране объекта. Да и сотрудники милиции давно должны были принять какие-то меры!

Анатолий Ведерчик:

Как только мы узнали — а узнали мы от вас, — сразу же выехали на место. Увидели, что, действительно, решеток не хватает. На следующий день мы их установили. Было принято решение также усилить решетки на окнах первого этажа. А заказчика обязали охранять этот объект.

Спустя неделю Богдана выписали из больницы. О случившемся будет напоминать только шрам на голове мальчика. Наказывать фирму через суд родители не собираются, как и взыскивать моральный ущерб. Но не потому, что в этой истории все закончилось ссадинами и ушибами. А только из тех соображений, что судиться с фирмой, чьи счета на сегодня арестованы, может выйти себе дороже.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.