Кто ответит за то, что меня на рынке укусила бродячая собака?

Николай Короткевич оказался в непростой ситуации: на рынке его укусила бродячая собака. За свои деньги ему пришлось делать прививки. Он интересуется, как можно компенсировать затраты?

Людмила Скрицкая, юрист:

Если вас укусила бродячая собака на территории рынка, то всю ответственность, как за безопасность посетителей, так и меры по отлову бродячих животных, несет администрация рынка, согласно санитарным и ветеринарным правилам. Вам необходимо выставить претензию для возмещения материального и морального вреда.

Если администрация рынка не пойдет вам навстречу, необходимо обратиться в суд для защиты своих прав.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Об аналогичном случае, когда женщину укусила собака, охранявшая рынок, а также о том, что прививка наносит непоправимый вред здоровью, читайте здесь.

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