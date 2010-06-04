Кто ответит за то, что человек споткнулся о разбитый тротуар и поранился?

Татьяна Белая, споткнувшись о плитку на пешеходном тротуаре около дома по Логойскому тракту, 27 в Минске, больше двух недель провела на больничном.

Татьяна Белая:

21 апреля я шла по этому тротуару (см. видео к сюжету — ред.) в аптеку. На одной из плиток я споткнулась и упала. В правой руке у меня был пакет с пустыми стеклянными банками. Когда я упала, пакет ударился о землю, банки разбились, и рука моя упала с размаху на эти осколки.

Женщина не могла пошевелиться. Осколок перерезал вену, и кровь хлынула ручьем.

Татьяна Белая:

Ко мне подошли мужчина и женщина. Мужчина вытащил ремень из брюк и перетянул мне руку. Они вызвали скорую помощь.

Эта беда со мной приключилась из-за того, что на этой части тротуара плитка положена очень некачественно.



С одной стороны, случившиеся — это несчастное совпадение. Может, если бы не было в руках этого злосчастного пакета со стеклянными банками, женщина отделалась бы лишь ушибом. С другой стороны, падение ведь произошло не на ровном месте…

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Если данная плитка уложена не в соответствии с требованиями по безопасности для здоровья граждан, то потребитель имеет право обратиться в обслуживающую организацию с требованием о возмещении причинённого вреда.

Наша съемочная группа решила помочь Татьяне Ивановне выяснить, в чьем же ведении находится этот, мягко говоря, неровный тротуар.

Директор ЖЭС № 8, заявив изначально, что эта территория точно им не принадлежит, спустя примерно час звонков в различные организации все-таки выяснила: следить за тротуаром, оказывается, должны они.

Татьяна Чигирь, директор КУП ЖЭУ № 8 Советского района г. Минска:

Если человек обо что-то споткнулся и упал на плитке, то это не говорит о том, что необходимо заменить плитку. За период моей работы в ЖЭСе — это первый случай.

Правда, Татьяна Ивановна свои права уже знает и будет обращаться за компенсацией причиненного ущерба.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В претензии необходимо изложить суть происшествия, что и каким образом произошло. Если человек понёс расходы на лечение, лекарства, нужно приложить копии документов, подтверждающих факт того, что расходы были понесены, и, соответственно, предъявить требование о возмещении данных расходов.

Как мы выяснили, тротуар со времен постройки дома, которому уже без малого 40 лет, ни разу не менялся. Оно и неудивительно, ведь хозяин территории нашелся только после того, как наша съемочная группа стала разбираться в случившемся.

Татьяна Чигирь, директор КУП ЖЭУ № 8 Советского района г. Минска:

Естественно, женщина может обратиться в ЖРЭО Советского района. Мы не отказываемся возместить ущерб. Будут приняты меры. Если некоторые плитки поломаны или стали бугром, то мы их поменяем.

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