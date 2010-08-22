Кто ответит за то, что авто провалилось под асфальт, треснувший из-за жары?

Антонина припарковала своего железного коня недалеко от подъезда. Обнаружив, что забыла в салоне мобильный телефон, хозяйка вернулась, однако застала шокирующую картину.

Антонина Зазека:

Было начало первого ночи. Я услышала страшный шум, гальку просто засасывало водой в глубину. Галька летела с таким шумом, будто там бездонная пропасть.

Дождь смывал камни вниз, а 4 колеса машины с трудом удерживались на остатках дорожного покрытия.

Антонина вызвала ГАИ. Бесстрашные милиционеры без промедления совершенно безвозмездно вытянули автомобиль.

Антонина Зазека:

Приехали инспекторы. Один из них сел за руль и, лавируя яму между колесами, перегнал машину туда.

С момента ДТП прошло более 10 дней, а организации, отвечающие за состояние дорожного покрытия на этом участке, ничего не исправили. Лишь поставили маленький заборчик у большой ямы.

Антонина Зазека:

Здесь гуляют дети! Недалеко находится школа. Это ограждение для них никакой роли не играет.

Жильцы письменно обращались в ЖЭС-56. Но оказалось, что по документам ямы на этом месте уже нет.

Антонина Зазека:

Они нам дали ответ, что выполнили ремонтные работы.

Кроме того, жители Ангарской, 18 жаловались, куда только могли: и в ЖРЭО, и в исполком, но результата пока не последовало. К тому же, это не единственное опасное место во дворе улицы Ангарской.

Екатерина Орловская, юрист:

Все письменные ответы следует предоставить в суд и уже в судебном порядке требовать заставить ЖЭС либо дорожно-ремонтную организацию исправить положение во дворе, а также возместить моральный вред, причиненный столь долгим отсутствием порядка во дворе.

Антонина может также в качестве свидетелей пригласить сотрудников ГАИ, участвовавших в эвакуации автомобиля и рискующих своим здоровьем. Ведь никто не знал, чем может закончиться дождь после стольких недель жары.