Кто оплачивает экспертизу качества товара, если покупатель разочаровался в нем?

Приобретая товар из нержавеющей стали, отдельные потребители убеждаются в том, что для такой покупки важно обладать не только деньгами, но и нервами, причем, как минимум, стальными.

Нина Леусева:

У нас в доме проходит капитальный ремонт. Нужно было поменять газовую плиту, и я решила приобрести газовую панель из нержавеющей стали.

Первое испытание покупки во время приготовления супа — и, увы, радость от кухонного приобретения быстро сменилась разочарованием.

Нина Леусева:

Нанесла на панель буквально несколько капель моющего средства, чтобы отмыть жир. Когда начала мыть панель водой, пошли пятна и разводы.

Тут, конечно, у хозяйки появились сомнения: «Из нержавейки ли вообще сделана эта вещь?»

Нина Леусева:

В качестве примера могу показать свою кастрюлю из нержавейки, которой я очень довольна. На ней не остается пятен от воды. И я действительно могу быть уверенной, что она сделана из нержавеющей стали. А из чего сделана купленная панель сказать не могу.

С претензией на качество товара Нина Михайловна обратилась в магазин. Правда, товароведы поспешили заверить покупателя — газовая панель в отличном состоянии.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Закон предусматривает проведение экспертизы, если между сторонами имеется спор о причинах возникновения недостатка в товаре. Никто не может заставить продавца провести экспертизу и оплатить ее. В этом случае потребитель может сам провести экспертизу.

Тут стоит заметить, что обязанность провести такую экспертизу качества изделия в период гарантийного срока лежит на продавце.

Нина Леусева:

Я узнала, что проведение экспертизы стоит 370 тысяч — а это немного больше половины стоимости панели.

По закону, в случае, если результаты экспертизы будут не в пользу потребителя, расходы на нее женщине никто не возместит. Если же эксперты установят, что производитель не прав, то хозяйка не только вернет деньги за товар и экспертизу, но и получит компенсацию за моральный ущерб.

Еще об одном споре по качеству электроплиты читайте ЗДЕСЬ.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.