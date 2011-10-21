Кто должен платить за украденный с площадки электросчётчик — ЖЭС или пострадавший жилец?

Еще лет 10 назад кража электросчетчиков с лестничных площадок была проблемой №1 для многоквартирных домов. Их выламывали с электрощитков в подъездах, снимали на дачах, а потом выгодно перепродавали.

Тамара Лапицкая:

Я здесь живу с 1975 года. Все это время щиток был открыт, счетчики воровали постепенно: сначала с 63-й квартиры, потом с 62-й, потом с моей.

Все это время потерпевшие прекрасно обходились без украденного оборудования. И на рынок за новой покупкой не спешили. Платить по среднему было удобно. Для некоторых даже выгодно.

Тамара Лапицкая:

Это почти столько, сколько я употребляла по счетчику. Но теперь мне прислали 115 киловатт оплатить!

Все дело в том, что с мая этого года для тех, у кого электросчетчика нет, утверждены новые нормы потребления электроэнергии. Для Тамары Лапицкой эта цифра выросла почти в два раза. Теперь уж со счетчиком куда выгоднее. Правда, за чей счет восстанавливать давно украденное оборудование?

Тамара Лапицкая:

Сначала пошла в ЖЭС – мне отказали. Я собственник квартиры и я должна сама все оплачивать.

И действительно, коммунальные службы свою ответственность за сохранность электросчетчиков на лестничных площадках не признают.

Михаил Колосов, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

То, что счетчик является общим имуществом – это нигде не прописано. То же самое сказано и в ст.51 ЖК Республики Беларусь. За установку счетчика, сохранность отвечают граждане.

Правда, здесь стоит заметить, в ч.2.ст.51. речь идет о внутриквартирном оборудовании. Как жилец может нести ответственность за то, что находится за пределами его квартиры? Организовать ночное дежурство, повесить замок или установить сигнализацию?

Михаил Колосов, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

В 2009 году Совмином принято постановление о развитии закона об оказании жилищно-коммунальных услуг о том, что ЖЭС обслуживает щитки в пределах только защитной и отключающей аппаратуры.

Получается, что все нормативно-правовые акты, на которые ссылаются жилищные организации, не дают четкого утверждения о том, что «ответственность за сохранность электрооборудования несут граждане». Зато в Правилах пользования электрической энергией прописано однозначно.

Владимир Новицкий, начальник производственно-технического отдела филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:

Ответственность за сохранность этого электросчетчика несет та организация, в ведении которой находится данное помещение. Это либо ЖЭС, либо ЖРЭО.

Михаил Колосов, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

Когда Министерство энергетики писало себе инструкцию по приборному учёту, они без согласования с Министерством жилищно-коммунального хозяйства прописали эту норму и обязали нашу организацию нести ответственность за сохранность этих щитков.

Выходит, что с ответственностью за счетчики полная неразбериха. ЖЭС и «Энергосбыт» руководствуются каждый своим документом. И пока нормативно-правовые акты противоречат друг другу, кажется, этой переписке граждан и жилищных организаций не будет конца.

Михаил Колосов, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

Уже разработаны новые правила электроснабжения, где предусмотрено, что ответственность лежит на гражданах, где бы эти счетчики не находились.

А пока новые правила не приняты, старые никто не отменял. И здесь юристы утверждают, что закон все-таки на стороне граждан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Шпилевская, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Поскольку ответственность в данном случае, если счетчик расположен на лестничной площадке, несет жилищная организация, в ведении которой находится этот дом, то гражданин имеет право потребовать у этой организации возместить средства, потраченные на приобретение электросчетчика. Гражданин вправе предъявить это требование, после того, как у него этот ущерб непосредственно произойдет, т.е. когда он потратит деньги на приобретение этого оборудования.

Вот только есть ли смысл опять затевать эту переписку с жилищными службами, которая, скорее всего, закончится шаблонным ответом: «Восстанавливайте все за свой счет»? Или кто-то из пострадавших граждан решится собрать все документы и наконец-то подать заявление в суд, который и расставит все точки над «и».