Крысы в Минске по ул. Лещинского выгоняют автомобилистов с парковок возле дома

Британские ученые заявили, что придет время, когда гигантские крысы захватят Землю. Сначала грызуны станут размером с поросенка, потом с овцу, потом с корову. В общем, перспективы грустные, но, к счастью нескорые. Но вот столичные жители дома № 15 по ул. Лещинского уже сегодня перестали быть хозяевами в своем дворе. Свой ареал обитания они делят с современными крысами.

Местная жительница:

Они залазят под капот машин и сидят. Сколько их там? Под моей машиной одна бегала, пока машину грела, крыса залезла под машину и сидит, что она там делает? Провода грызет, возможно, поэтому я решила, что машину во дворе ставить не буду.

Действительно, кто даст гарантии, что крысы однажды не перегрызут, например, тормозные шланги. Кстати, ровно год назад в Берлине всего лишь одна крыса перегрызла силовой кабель и оставила без света полгорода. Наши доморощенные крысы до подобного беспредела еще не дошли, но страха нагоняют достаточно.

Вячеслав Врублевский:

Вчера я со своей четырехлетней дочерью вышел на детскую площадку, и тут по всей площадке крысы гуляли. Детей не вывести с подъезда.

Нельзя сказать, что жильцы дома смирились с серыми соседями. Периодически они жалуются в свой ЖЭС. По идее, коммунальщики должны перенаправить обращение в центр гигиены и эпидемиологии. В действительности о крысиной вакханалии на ул. Лещинского в центре дезинфекции ничего не знают.

Лободенко Светлана, заместитель главного врача центра профилактической дезинфекции:

На сегодняшний день жалоб от жильцов по Лещинского, 15 нам не поступало, со стороны от ЖЭСа заявок тоже не было. Сегодня дезинфектор провел плановую проверку этого и близлежащих домов. Следов обитания грызунов не было обнаружено, жалоб от дворников тоже не поступало.

А зачем, собственно, дворникам жаловаться? Чем больше крыс, тем меньше отходов! Подсчитано, что в масштабах планеты крысы губят столько продовольствия, сколько хватило бы для пропитания более 130 млн. человек — это почти вся Россия или три Украины. В общем, покушать крысы любят, причем, не привередничая, чем пользуются специалисты.

Лободенко Светлана, заместитель главного врача центра профилактической дезинфекции:

Работы по-любому там будем выполнять. Расставим долгодействующие точки отравления для того, чтобы определить: на самом деле есть там грызунов или не было, потому что во время нашего обследования, возможно, что грызунов там и не было. А жильцы их могут видеть, они могут днем гулять по улице, потом заходить в мусороприемную камеру, так как это пищевая база основная для грызунов. Будут проведены усиленные обработки, опрос среди населения, чтобы установить реальную картину происходящего.

А реальная картина во дворе домов 15, 17 по ул. Лещинского пока безрадостная.

Вячеслав Врублевский:

Там есть дырка в асфальте. Вчера они оттуда вылезали. Вот, сейчас даже слышно, как они лазят по мусорке. Целых две пробежало.

Специалисты профилактической дезинфекции утверждают, что они ежемесячно обследуют и обрабатывают эту территорию. Но, увы, используемые препараты либо не берут, либо крысы понимают, что люди задумали недоброе. Ученые утверждают, что крысы способны предупреждать сородичей об опасности.

Аппаратура зафиксировала семиминутную беседу двух лабораторных крыс. За это время одна крыса издала около 600 отличных друг от друга звуков, а вторая около 400.

Лободенко Светлана, заместитель главного врача центра профилактической дезинфекции:

Мы всегда открыты для диалога. У нас есть свой сайт, где жильцы могут оставить свое сообщение письменно на сайте. Обращаются к нам и по телефону. На такие заявки мы реагируем моментально, в течение 3 дней выходим на эти объекты, обследуем их.

За помощью к специалистам-дезинфекторам можно обращаться не только через свой ЖЭС, но и лично. Если вы хотите провести дезинфекцию квартиры или дома в Минске, то вам следует обратиться в центр профилактической дезинфекции. Цена услуги зависит от площади вашего жилья. В среднем на однокомнатную квартиру стоимость обработки жилья от грызунов обойдется населению в 38.000, услуга уничтожения насекомых – в 58 000. Также служба проводит дезинфекцию (уничтожение патогенных микроорганизмов) и дезодорацию (устранение посторонних запахов).

Лободенко Светлана, заместитель главного врача центра профилактической дезинфекции:

Численность грызунов в Минске стабильная. Заселенность у нас составляет не более 2%, и по грызунам, и по насекомым, заселенную площадь я имею в виду. Что касается численности, то 2 раза в год мы проводим учет численности грызунов, то есть определяем на заселенной площади, какое количество грызунов на квадратных метрах. По последним данным этот показатель составляет 2,3 особей на 1 000 кв. м. Это умеренный показатель. Много считается - более 5, до 1 - считается мало.

Грустно, что внимание коммунальщиков к крысам активизировалось лишь после вмешательства СТВ. Если учитывать, что одна самка крысы может дать потомство в 5 000 малышей, то кто знает, сколько крысят появилось на свет за последний год на ул. Лещинского. Если бы они только ели и размножались! Крысы являются носителями возбудителей таких страшных болезней, как чума, тиф, проказа и т.д. Если с ними не бороться, они могут заглянуть на чай с печеньями не только через крышу с чердака или из-под пола, но даже через трубы в ванных комнатах и кухнях, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.