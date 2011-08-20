Корреспондент «Добро пожаловаться» провела расследование, почему порвались ее новые босоножки

Женщины всю жизнь ходят по лезвию бритвы, причем на каблуках. Не только наши телезрители, но и корреспонденты «Добро пожаловаться» попадают в неприятные ситуации.

Ольга Власовец, корреспондент:

Вот и я собралась покупать очередную пару босоножек. Потратила несколько дней, обошла десяток магазинов. И, наконец, нашла подходящую модель. Тут же купила.



Но уже через сутки жизнь перекосила. Правый каблук стал шататься и заваливаться набок. Вспомнив советы, которые даются в программе, мы обратились к эксперту, чтобы выяснить, кто виноват и что делать? Уже первые слова эксперта обнадежили.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

Вашей вины я здесь не вижу. У вас претензия в том, что в процессе ходьбы правая полупара немного отклоняется в сторону. Каких-то внешних признаков того, что здесь присутствует дефект, я не обнаружил. Вполне возможно, что этот дефект является производственным, но для того, чтобы это доказать, нужно просто обувь разобрать и посмотреть, как расположены внутренние детали в обуви.

Предположительно, каблук деформировался из-за того, что в обуви установлен короткий геленок, в простонародье — супинатор. Но разбирать обувь до обращения в магазин не стоит, дабы не нарушить товарный вид. Тем не менее, от бдительного взора эксперта не ускользнул еще один дефект.



Геннадий Богдан:

Явно нерациональная конструкция крепления подкладки обуви, то есть вы поносили совсем недолго эту обувь, а уже начала разрушаться в носочной части подкладка. Просто начали разрушаться клеевой и ниточный швы. По всем признакам этот дефект является производственным.

Теперь можно с уверенностью говорить, что товар изначально продавался с производственным дефектом.



Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В данной ситуации потребителю необходимо изначально обратиться с письменным заявлением в магазин с указанием тех дефектов, которые имеются в обуви, и заявить соответствующие требования: либо замена некачественного товара, либо возврат уплаченной денежной суммы.

Заключение эксперта у меня на руках. Теперь остается дело за малым — обратиться в магазин с письменной претензией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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