Кому - дом, кому - машина

<STRONG>Я ухаживаю за инвалидом с детства Сергеем. Он - уже круглая сирота. Его мать хотела, чтобы тот, кто после ее смерти досмотрит больного сына, получил квартиру (женщина ее приватизировала). Но она никому ее не завещала, а оформила договор дарения на недееспособного сына. После смерти мамы Сергея его согласились смотреть мои родители. После их смерти вот уже три года я оформлена опекуном мальчика. Можно ли оформить его квартиру на меня?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Игорь Позняков:</EM> <BR><BR>Согласно статье 35 Гражданского кодекса Республики Беларусь, опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе по обмену или дарению имущества подопечного. А также сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей и любых других сделок, в результате которых имущество подопечного уменьшится. Таким образом, совершение опекуном договора пожизненного содержания с иждивением от имени недееспособного возможно, однако для этого необходимо согласие органов опеки и попечительства. Между тем, в законе существуют ограничения, касающиеся распоряжения имуществом подопечного. Так, частью 3 статьи 35 Гражданского кодекса Республики Беларусь и статьей 162 Кодекса о браке и семье установлено, что опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. Так как вы являетесь опекуном недееспособного, то совершение сделки от его лица в вашу пользу в настоящее время невозможно.>
<STRONG>Мне до пенсии осталось полгода. Как исчисляется стаж при начислении пенсии? Мой трудовой стаж начался в 1967 году, когда после школы поступил в училище, служил в армии. 33 года отработал на заводе, сейчас тоже на госпредприятии тружусь. И еще, за какой промежуток времени берется зарплата для начисления пенсии?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Овчаренко: <BR></EM><BR>Ваш стаж будет исчисляться с 1967 года, с момента учебы в училище. Плюс служба в армии и работа на предприятиях. Что касается второй части вашего вопроса, то, коль скоро вы идете на пенсию в 2008-м, зарплата будет браться за 14 лет подряд из последних 24-х вашей работы.
<STRONG>Семь месяцев назад я приобрела импортную стиральную машину. За этот период времени она неоднократно ломалась и ремонтировалась в сервисном центре. Наконец в последний раз мастер выдал заключение, по которому мы можем вернуть машину назад. Подскажите, пожалуйста, какую сумму должен вернуть нам продавец, если за это время стиральная машина подорожала на 220 тысяч? Должны ли мы получить сумму, которую заплатили раньше, либо сумму с учетом подорожания?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Орловская:</EM> <BR><BR>Вы должны получить сумму с учетом подорожания, а вот если бы они подешевели, вот тогда вам должны были бы вернуть сумму, которую вы ранее заплатили, то есть сумма возврата в любом случае не должна ущемлять ваши права.
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