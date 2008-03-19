Прямой эфир

Кому - дом, кому - машина

19 марта 2008 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Нам с братом в наследство от недавно умершего отца остался частный дом в городе и автомобиль. Отец не расписывал, что кому предназначается, и теперь мы сами хотим разделить имущество (мне - дом, а брату - автомобиль). Куда нам обращаться?

Комментирует юрист Екатерина Василевская:

Если у вас нет спора о разделе, то обращаться в суд нет необходимости. Вы можете заключить соглашение о разделе наследственного имущества в нотариальной конторе. После этого вы получите свидетельство о праве на наследство: вы - на дом, а ваш брат - на автомобиль.
# Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
19 марта 2008 13:17

Квартира за добродетель?

19 марта 2008 13:13

Как считают стаж работы?

19 марта 2008 13:09

Сумма возврата - в пользу потребителя