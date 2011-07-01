Когда от сантехников можно требовать компенсацию морального вреда?

Ольга Матушевская:
Утром они сказали, что придут. Потом у них что-то не получилось, и они сказали, что придут после обеда. Потом, как оказалось, этот человек вообще не вышел на работу.
На следующий день история повторилась. Как, впрочем, и через день. Три дня с утра до вечера в ожидании горе-работников! Махнув на это дело рукой, Ольга Матушевская вызвала частных мастеров.
Ольга Матушевская:
Я на протяжении этих трех дней брала за свой счет отпуск, то есть теряла в заработной плате. Как можно наказать ЖЭС и возместить заработок?
Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:
В данной ситуации, если человек берет отпуск без сохранения заработной платы и работники обслуживающей организации в оговоренное время не приходят, можно говорить о том, что со стороны обслуживающей организации имеет место нарушение права потребителя на услугу надлежащего качества.
Поэтому в данной ситуации предоставьте в ЖЭС все документы, которые подтверждают, что на время трехдневного ожидания специалистов вы брали отпуск без сохранения заработной платы, и требуйте материальную компенсацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Юрий Перевозков:
Также человек вправе подать исковое заявление в суд в суд с требованием о компенсации причиненного морального вреда вследствие нарушения его прав как потребителя жилищно-коммунальных услуг.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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