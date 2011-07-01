Когда от сантехников можно требовать компенсацию морального вреда?

Ольга Матушевская решила поставить счетчики на воду, для чего обратилась в родной ЖЭС. Мастера пообещали выполнить заказ как следует и в срок. Однако женщина впустую прождала сантехников три дня.

Ольга Матушевская:

Утром они сказали, что придут. Потом у них что-то не получилось, и они сказали, что придут после обеда. Потом, как оказалось, этот человек вообще не вышел на работу.

На следующий день история повторилась. Как, впрочем, и через день. Три дня с утра до вечера в ожидании горе-работников! Махнув на это дело рукой, Ольга Матушевская вызвала частных мастеров.

Ольга Матушевская:

Я на протяжении этих трех дней брала за свой счет отпуск, то есть теряла в заработной плате. Как можно наказать ЖЭС и возместить заработок?

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В данной ситуации, если человек берет отпуск без сохранения заработной платы и работники обслуживающей организации в оговоренное время не приходят, можно говорить о том, что со стороны обслуживающей организации имеет место нарушение права потребителя на услугу надлежащего качества.

Поэтому в данной ситуации предоставьте в ЖЭС все документы, которые подтверждают, что на время трехдневного ожидания специалистов вы брали отпуск без сохранения заработной платы, и требуйте материальную компенсацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Юрий Перевозков:

Также человек вправе подать исковое заявление в суд в суд с требованием о компенсации причиненного морального вреда вследствие нарушения его прав как потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.