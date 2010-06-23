Какую денежную компенсацию получает пассажир, пострадавший от ДТП в автобусе?

Елена Якубель сломала руку, когда автобус, в котором она ехала, попал в ДТП. Проездной билет — гарантия выплаты страховки при несчастных случаях в общественном транспорте.

19 января Елена Якубель встала на стул, чтобы достать с антресолей перчатки, потеряла равновесие и упала, причем крайне неудачно — рука оказалось сломанной.

Елена Якубель:

Вызвала скорую. Меня отвезли в травматологический центр, сделали операцию.

Перелом со смещением — диагноз серьезный, поэтому следующие несколько недель Елена провела в гипсе. Наконец, в первый день весны больничный лист был закрыт и на следующий день — 2 марта — Елена уже ехала на работу по привычному для нее маршруту Вокзал-Степянка.

Елена Якубель:

Зашла в автобус, поставила сумку на сиденье. Подошел кондуктор, и я оплатила проезд. Взялась за перекладину. Автобус тронулся, проехал несколько метров — и вдруг сильнейший толчок.

Вот уж не везет так не везет. Автобус, в котором ехала Елена, попал в ДТП. Один из автомобилей при перестроении с одной полосы движения в другую не уступил дорогу автобусу, в результате чего произошло столкновение.

Елена Якубель:

Мне вырывает руку. Я иду, даже бегу прямо туда (см. видео к сюжету — ред.) и снова хватаюсь за поручень. Меня опять вырывает — и я долетаю до середины салона, даже дальше середины. Когда я падала, ударилась об сиденье рукой.

Именно эту руку Елена сломала 19 января. Невзирая на боль в руке, Елена все-таки добралась до работы и отработала полный день. На следующий день боль в руке усилилась, и женщина обратилась к врачам. Последние вынесли диагноз: ПЕРЕЛОМ! Причем повторный. И снова гипс! И Елена решила добиваться правды! Точнее, компенсации за вред здоровью, причиненный в общественном транспорте.

Елена Якубель:

Обратилась в автобусный парк №2, к которому относится этот маршрут. Там мне сказали, что они обязаны мне выплатить страховку ввиду такого случая.

Действительно, каждый пассажир, имеющий проездной билет, автоматически застрахован от несчастного случая в общественном транспорте. Для получения компенсации необходимо с заявлением обратиться в страховую компанию. Вместе с заявлением гражданин должен предоставить документы, на основе которых принимается решение о выплате страховки.

Наталья Гананович, начальник отдела урегулирования убытков «Белэксимгарант»:

Заключение судебно-медицинской экспертизы, медицинский документ об оказании помощи и паспорт.

В заключении судебно-медицинской экспертизы определяется степень тяжести полученных телесных повреждений. Так, тяжкие телесные повреждения компенсируются в эквиваленте 3 тысяч евро, менее тяжкие телесные повреждения — 1800 евро, легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, — 600 евро, легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, — 300 евро.

Судебно-медицинская экспертиза вынесла неутешительный для женщины вердикт.

Елена Якубель:

Я сказала, что это повторный перелом. Никто у меня не брал мою амбулаторную карту. Когда прошла судмедэкспертиза, мне позвонили со страховой компании и сказали: «Вам страховка не положена, так как у вас это старый перелом».

С одной стороны, медиков можно понять. Действительно, рука была ослаблена вследствие прежнего перелома, что привело к таким печальным последствиям. С другой стороны, больничный лист был закрыт 1 марта. Таким образом, 2 марта в день аварии Елена документально была здорова. Как же быть с заключением судмедэкспертов?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Необходимо обратиться в иную судебно-экспертную организацию для проведения экспертизы. Это возможно в том числе в судебном порядке. При обращении с иском в суд данное исковое заявление госпошлиной не облагается.

Если суд установит, что рука оказалась поврежденной все-таки в результате ДТП, страховой компании придется выплатить Елене денежную компенсацию и взять на себя расходы, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Еще об одном случае ДТП в общественном транспорте, травмировании пассажира и проблем с выплатой страховки, которые возникли у пострадавшего, читайте здесь.

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