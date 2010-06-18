Какие жилищные проблемы подстерегают молодоженов за 70?

Пенсионер Виктор Андреевич Плодунов в свои 70 лет решил в очередной раз жениться. Со своей 65-летней избранницей, Ольгой Никитичной, мужчина знаком давно.

Виктор Плодунов:

Мы жили в соседних домах. Я ей нравился. Мы встретились, вместе погуляли и стали встречаться.

Внимания со стороны противоположного пола Виктору Андреевичу всегда было не занимать. Поэтому вполне закономерны его три брака. В прошлом. Ни с одной из своих жен ему так и не довелось разделить старость. Первой супруге Виктор Андреевич не простил измену, со второй разошелся из-за бытовых разногласий, третий брак оборвался из-за неожиданной смерти второй половины. Сейчас в жизни пенсионера появилась новая любовь… Почему бы и нет?

Виктор Плодунов:

Она вдова, я вдовец. Мы поженимся и, естественно, будем жить вместе. Мы ж не будем встречаться раз или два раза в неделю.

Кстати, невеста Виктора Андреевича — дама скромная и постеснялась сниматься в нашей программе.

Недавно у потенциальных супругов возникла проблема. Виктор Андреевич живет в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов, что в Минске на проспекте Рокоссовского, 50. А его невеста проживает в отдельной квартире с сыном и его семьей. В свою квартиру Ольга Никитична не может прописать Виктора Андреевича из-за нехватки жилых метров.

Виктор Плодунов:

Муж с женой должны жить под одной крышей, то есть прописка у них должна быть общей.

Виктор Андреевич хочет прописать Ольгу к себе в Дом для ветеранов, престарелых и инвалидов. Но сделать это, увы, непросто.

Татьяна Шпилевская, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

В Дома-интернаты для престарелых помещаются, как правило, граждане, которые достигли возраста, дающего им право на пенсию по возрасту на общих основаниях, либо инвалиды 1 и 2 групп, которые утратили полностью или частично способность к самообслуживанию. При этом у них должны отсутствовать трудоспособные члены семьи, которые обязаны по законодательству их содержать.

Выходит, что будущая супруга Виктора Андреевича может быть прописана в Доме-интернате для престарелых лишь в том случае, если она соответствует данным критериям. А ведь Ольга на данный момент проживает вместе с сыном, который по закону должен ее содержать...

Татьяна Шпилевская, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Если они вступят в брак, то, таким образом, у них уже будет супружеская пара. Таким образом, в их уже общей семье будут члены семьи, которые являются трудоспособными и обязаны содержать престарелых. Соответственно, он сам потеряет право на нахождение в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

То есть «приобретая» супругу со взрослыми детьми, Виктор Андреевич по закону теряет право на проживание в Доме ветеранов. Тем не менее, можно обратиться в администрацию района, потому что именно она принимает решение о предоставлении места в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов.

Татьяна Шпилевская, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

При наличии свободных мест местные исполнительно-распорядительные органы могут сделать исключение и предоставить свободное место.

Если исключения не будет, то мужчине придется серьезно подумать, где им с женой жить после свадьбы.

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