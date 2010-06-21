Как забрать деньги у турфирмы, которая обманула?

Образовательные туристические поездки сегодня не предлагают разве что ленивые турфирмы. Валентина Ващилко откликнулась на предложение повысить свой образовательный уровень в Англии.

Валентина Ващилко:

Прошлым летом я решила поехать на обучение в Великобританию, чтобы изучить английский язык. Хотелось познакомиться с традициями данной страны и повысить знание языка. Я нашла в Интернете сайт туристической фирмы «Бюро молодежных программ» и решила пойти к ним, чтобы заключить с ними договор.

Валентина, не посоветовавшись с юристами, выложила внушительную даже не для студентов сумму. Причем схема, по которой платила девушка, была весьма странной. В договоре были указаны реквизиты США, но деньги перечислялись в Латвию. Однако на это она не обратила внимание.

Валентина Ващилко:

За работу агентства — консультационные услуги — я заплатила 450 тысяч белорусских рублей, а за саму двухмесячную программу обучения в Англии — 910 евро.

Поездка не состоялась, а вот денег Валентина ждет до сих пор.

Валентина Ващилко:

Они мне ничего не вернули, хотя уже прошло год и два месяца.

Тогда Валентина обратилась в компанию с письменной претензией.

Валентина Ващилко:

Десять дней назад я написала жалобу, на что мне ответили следующее: директор данного предприятия сейчас находится на больничном, поскольку перенес два инсульта. На основании договоров и документов они не могут возвратить мне мои деньги.

Отметим, что болезнь руководителя не снимает финансовой и прочей ответственности с организации. У фирмы есть учредители, которые обязаны назначить нового директора либо лицо, исполняющее его обязанности.

Секрет чудо-договора кроется в том, что подписывается он в офисе компании «Бюро молодежных программ», но с третьим лицом — с некой загадочной иностранной компанией.

Подписывая столь важные документы да еще и на столь серьезную сумму, девушка не смутилась, что печати и подписи на всех экземплярах были не оригинальными, а ксерокопированными! В «Бюро молодежных программ» решили, что раз подписала, то сама и виновата! Однако по закону незнание клиента не снимает ответственности с туристической компании.

Ирина Вербицкая, юрист:

Валентина внесла 910 евро на расчетный счет, который находится в Риге. Реквизиты данного банка указаны на иностранном языке — их не каждый в состоянии разобрать и прочитать. Установить данные компании невозможно, потому что они зашифрованы на иностранном языке.

Данный договор, что важно, был предоставлен в офисе компании «Бюро молодежных программ» и, скорее всего, ими и разработан (так как составлен на русском языке). Непонятно, на основании чего теперь они отказываются от своих обязательств, если данный договор предоставили они! В соответствии с гражданским законодательством сделка, заключаемая в простой письменной форме, должна быть подписана уполномоченным лицом. Однако с принимающей стороны данной сделки нет уполномоченного лица. Есть лишь факсимильная подпись и печать.

А факсимильная, равно как и ксерокопированная подпись, не имеет юридической силы, поэтому все козыри в руках Валентины.

Ирина Вербицкая, юрист:

Сделка может считаться недействительной по основанию, предусмотренному Гражданским Кодексом Республики Беларусь. Последствием такой сделки является то, что стороны обязаны возвратить друг другу всё полученное по данной сделке.

Чтобы ускорить процесс возврата денег пострадавшей, наша съемочная группа отправилась в офис турфирмы «Бюро молодежных программ». Но застала на месте лишь менеджеров.

Безусловно, суд Валентина выиграет. Но как скоро вернет деньги — вопрос. Пожалуй, в такой ситуации без правоохранительных органов либо прокуратуры уже не разобраться.

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