Как выписать детей сына из квартиры?

Вопрос задает Галина Ульянович с улицы Харьковская:

«Несколько лет тому назад от моего сына к другому мужчине ушла жена. Причем забрала с собой двоих детей. Живет она с тем мужчиной гражданским браком. Дети уже стали совершеннолетними, но до сих пор не выписались из квартиры сына. Скажите, как можно решить вопрос с выпиской. И второй вопрос: если не получится с выпиской, можно ли хотя бы заставить их часть квартплаты оплачивать?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Галина, в данной ситуации выписать членов семьи можно только в судебном порядке. Если через суд выписать Вашу невестку не получится, в том же судебном порядке Ваш сын может разделить с ней лицевой счет на квартиру, если квартира приобретена ими в совместном браке, после чего она и будет оплачивать часть квартиры. Но это не распространяется на ваших внуков.»