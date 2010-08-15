Как вернуть деньги за билет на концерт, который не состоялся, если его организаторы обанкротились?

Попасть на концерт любимого артиста мечтают все фанаты. Но даже когда заветные билеты уже на руках, мечта может так и остаться мечтой.

Игорь Новиков:

27 мая должен был быть концерт Насти Задорожной. Я купил за месяц билеты. Приходим 27 мая — а концерт отменили.

Разочарование поклонников резко сменилось на досаду. Вернуть деньги за несостоявшийся концерт оказалось не так-то просто.

Игорь Новиков:

Сказали, что деньги нам вернут в ноябре-декабре.

В такое долгосрочное обещание Игорю верилось с трудом. Тем более что дозвониться до организаторов уже сегодня невозможно.

Елена Мойсейчик, юрист ОО «Правозащита»:

В соответствии с законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей», вы должны обратиться в эту организацию письменно. Вам нужно направить заявление в вольной форме с указанием, когда были приобретены ваши билеты, на что, сколько вы заплатили за эти билеты, а также заявить требование о возврате денежных средств незамедлительно. Максимальный срок удовлетворения требования по возврату денежных средств составляет 7 дней.

В противном случае за каждый день просрочки выплачивается пеня — 1% от стоимости билета, что в случае с Игорем составляет 700 рублей. То есть месяц просрочки обойдется организаторам почти в 21 000 рублей. И это только с одного билета.

Елена Мойсейчик, юрист ОО «Правозащита»:

Если вы не будете предпринимать никаких действий, не будете обращаться в суд о взыскании сумы, то никто вам эти деньги не вернет. При этом стоит иметь в виду, что срок исковой давности — 3 года. Соответственно, по истечении 3 лет ваши деньги просто пропадут.

***

Еще одной жертвой концертных коммерсантов стал Дмитрий Петрашень. 30 июня 2009 года обещало преподнести минским почитателям американского шок-рока настоящий подарок — в этот день на сцене Дворца спорта должен был состояться концерт мега-звезды — легендарного Элиса Купера.

Дмитрий Петрашень:

Я приобрел билет на концерт этого исполнителя. Потом выяснилось, что концерт был отменен по непонятным причинам.

Организаторы концерта — фирма «ЭленРут» — возмущенным поклонникам пообещали: шоу обязательно состоится. А билеты будут действительны до сентября.

Дмитрий Петрашень:

Вернувшись в сентябре в офис «ЭленРут», я увидел объявление: компания прекратила свое существование, и денежные средства будут возвращаться, как только материалы будут переданы в Хозяйственный суд Минска.

На официальном интернет-портале Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь перечислены компании, ликвидация которых уже завершена. 4 июня 2010 года концертное предприятие «ЭленРут» пополнило этот список.

Елена Мойсейчик, юрист ОО «Правозащита»:

Если организация ликвидирована и внесена в список Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то претензии предъявить вы уже никому не сможете.

Если бы Дмитрий до или во время ликвидационного производства успел отправить претензию в адрес агентства, то, возможно, деньги бы он и вернул. Но это при условии, если бы до него дошла очередь по взысканию. Сегодня организация уже банкрот. И взятки с нее, что говорится, гладки.

О том, можно ли вернуть деньги за билет на концерт, если человек не смог на него пойти, читайте здесь.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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