Как уйти по собственному?

Я работаю учителем в школе. Со мной заключен контракт сроком до 2009 года. Подскажите, есть ли законные основания, по которым я могла бы разорвать контракт досрочно по своей инициативе, если директор школы этого не хочет?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Для этого вам необходимо прежде всего внимательно изучить контракт. Вы можете его расторгнуть досрочно только в том случае, если наниматель не выполняет прописанных в нем обязательств сторон. Во всех других случаях расторгнуть контракт досрочно можно только по соглашению сторон, то есть если вы сумеете договориться с нанимателем.