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Как уйти по собственному?

15 апреля 2008 13:24
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Я работаю учителем в школе. Со мной заключен контракт сроком до 2009 года. Подскажите, есть ли законные основания, по которым я могла бы разорвать контракт досрочно по своей инициативе, если директор школы этого не хочет?

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

Для этого вам необходимо прежде всего внимательно изучить контракт. Вы можете его расторгнуть досрочно только в том случае, если наниматель не выполняет прописанных в нем обязательств сторон. Во всех других случаях расторгнуть контракт досрочно можно только по соглашению сторон, то есть если вы сумеете договориться с нанимателем.

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