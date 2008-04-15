Как уйти по собственному?

Отравился - жалуйся...

<STRONG>Недавно, пообедав в одной из столовой Минска, я получил отравления от некачественной пищи. Могу ли претендовать на возмещение ущерба?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо: <BR></EM><BR>Вы, к сожалению, не описали, как действовали после факта отравления. Но впредь алгоритм действий должен быть следующим: если вы отравились, нужно обратиться к врачу и этот факт засвидетельствовать. Чем быстрее, тем лучше: ведь через два-три дня врач может уже ничего и не установить. Потом на имя заведующего объектом общественного питания следует написать заявление с требованием выплатить стоимость обеда и возместить моральный ущерб. Если ваша просьба в досудебном порядке не будет удовлетворена, можно обратиться в органы санитарного надзора, общество защиты потребителей. Только не следует тянуть - проверка должна успеть выявить нарушения. Если их зафиксируют -меры по наказанию виновных будут приняты.