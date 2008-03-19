Как считают стаж работы?

Сумма возврата - в пользу потребителя

<STRONG>Семь месяцев назад я приобрела импортную стиральную машину. За этот период времени она неоднократно ломалась и ремонтировалась в сервисном центре. Наконец в последний раз мастер выдал заключение, по которому мы можем вернуть машину назад. Подскажите, пожалуйста, какую сумму должен вернуть нам продавец, если за это время стиральная машина подорожала на 220 тысяч? Должны ли мы получить сумму, которую заплатили раньше, либо сумму с учетом подорожания?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Орловская:</EM> <BR><BR>Вы должны получить сумму с учетом подорожания, а вот если бы они подешевели, вот тогда вам должны были бы вернуть сумму, которую вы ранее заплатили, то есть сумма возврата в любом случае не должна ущемлять ваши права.