Как считают стаж работы?

Мне до пенсии осталось полгода. Как исчисляется стаж при начислении пенсии? Мой трудовой стаж начался в 1967 году, когда после школы поступил в училище, служил в армии. 33 года отработал на заводе, сейчас тоже на госпредприятии тружусь. И еще, за какой промежуток времени берется зарплата для начисления пенсии?
Комментирует юрист Григорий Овчаренко:
Ваш стаж будет исчисляться с 1967 года, с момента учебы в училище. Плюс служба в армии и работа на предприятиях. Что касается второй части вашего вопроса, то, коль скоро вы идете на пенсию в 2008-м, зарплата будет браться за 14 лет подряд из последних 24-х вашей работы.