Как получить льготный кредит?

Расторгнуть дарственную

<P><STRONG>Мне 75 лет и я оформила дарственную на свою квартиру. Оформила на племянника. Но он в последнее время ведет себя неадекватно. Грубит мне, совсем не помогает, вот я и решила отменить дарственную. Реально ли это сделать? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:<BR></EM><BR>Договор – это прежде всего двухсторонняя сделка и желания одной стороны бывает недостаточно. Договор может быть расторгнут только по соглашению сторон. Основанием могут быть любые обстоятельства, имеющие значение для сторон. <BR><BR>Под расторжением договора следует понимать досрочное прекращение неисполненного (полностью или частично) договора. Следовательно, расторгнуть его по соглашению сторон можно в случае, когда обязательства сторон по договору полностью не исполнены, то есть действие договора еще длится. <BR><BR>Например, договор нотариально удостоверен, но переход права собственности в регистрирующем органе не зарегистрирован. В случае исполнения сторонами всех условий договора, в том числе и по государственной регистрации перехода права собственности, соглашение о расторжении договора невозможно. <BR><BR>Как же быть? Необходимо обратиться в суд, так как зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Но как поступить, если одна из сторон дает свое согласие на расторжение договора, а другую сторону это не устраивает? В этом случае по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут только по решению суда.</P>