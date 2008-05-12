Как получить льготный кредит?

Читал где-то, что сейчас в банке можно получить льготный кредит на капитальный ремонт своего жилья сроком на 10 лет и под очень низкий процент. Если можно, расскажите подробнее об этом кредите: кто может на него претендовать, сколько денег можно по нему получить?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Льготные кредиты на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек согласно Указу Президента Республики Беларусь № 75 от 07.02.2006 предоставляются гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек. Кредит выдается на сумму до 90% стоимости затрат, но не должен превышать трехсоткратного размера базовой величины, действующей на день включения гражданина в список для льготного кредитования. Максимальный срок кредита не должен превышать 10 лет. Процентная ставка – 3% годовых. Желаем удачи.