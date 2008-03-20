Как отсудить наследство?

<STRONG>Не так давно я посетила один из крупных магазинов Минска. Сделав некоторые покупки, я оставила их в ячейке камеры хранения, принадлежавших этому магазину. По истечении сорока минут я вернулась за своими вещами, но, к сожалению, в ячейке камеры хранения я обнаружила совершенно чужие вещи. Обратившись за помощью к сотруднику магазина, я была крайне удивлена, потому что моим ключом открыли еще несколько ближайших ячеек. То есть у хозяев обнаруженных вещей был точно такой же ключ, как и у меня. Вызвали милицию, и был составлен протокол о краже. Милицией был изъят замок этой камеры хранения и два наших ключа. Через месяц после происшествия я получила уведомление о приостановлении уголовного дела в связи с невозможностью поимки преступника. Тогда я обратилась с письменной претензией к руководству магазина и просила возместить мне ущерб. Администрация магазина мне отказала, ссылаясь на то, что они делают всё возможное и предупреждают своих покупателей, что ответственности они не несут за вещи, которые хранятся в камерах хранения.</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует начальник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский:</EM> <BR><BR>Чем быстрее покупатель магазина заявит о краже в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать преступника. Хотелось бы напомнить людям, которые имеют намерения покуситься на чужое добро, что уголовная ответственность наступает с 14 лет. Магазины, конечно, не оставляют подобные происшествия без внимания. Видеонаблюдение, противокражные системы, профессиональный подбор персонала отпугивают преступников, но талантливые злоумышленники схватывают всё на лету. <BR><BR><EM>Комментирует юрист ОО <Защита потребителя> Елена Мойсейчик:</EM> <BR><BR>В такой ситуации потребитель вправе предъявлять требования возмещения понесенных убытков. Так как потребителю, в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь <О защите прав потребителя>, не была предоставлена администрацией торгового центра полная и достоверная информация о том, что один ключ может подходить к нескольким ячейкам. После составления претензии дело будет направлено в суд.
<STRONG>Проживаю в кооперативном доме. На протяжении многих лет, жильцы, в том числе и я, по очереди меняем сгоревшие лампочки в подъезде. Слышал, что это должны делать не мы, а коммунальные службы. Правда ли это?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Игорь Позняков:</EM> <BR><BR>В соответствии с п.8 гл.2 Инструкции "О порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг", утверждённой постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 2004 года № 13, техническое обслуживание жилого дома включает затраты подрядных организаций по текущему содержанию жилых домов и придомовых территорий (текущая эксплуатация и ремонт общего имущества жилых домов, уборка и освещение вспомогательных помещений, придомовой территории). Таким образом, оплачивая техническое обслуживание, Вы вносите денежные средства и на электрические лампы накаливания. Работники ЖКХ обязаны следить и своевременно производить замену неисправных ламп на исправные в подъездах, дворах либо на фасадах здания и даже технических этажах и подвальных помещениях общего пользования. При необходимости Вы можете сделать заявку в свой ЖЭС и потребовать, чтобы в вашем подъезде заменили лампы.
<STRONG>По выходным дням в некоторые маршрутки, которые ездят в пригород Минска, пассажиров набивается до отказа: и сидят, и стоят. Как-то недавно одна такая маршрутка, в которой ехал я, чуть не попала в аварию. А водитель и билетов проездных не дал, потом в случае чего и возмещать ущерб требовать будет не с кого. Кому пожаловаться?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>По поводу проездных документов обращаться нужно в транспортную инспекцию. А что касается провоза пассажиров в маршрутных такси стоя, то это нарушение правил пассажирских перевозок. Если вы стали свидетелем такого факта, звоните в дежурную часть милиции по телефону 102. Подобное нарушение наказывается штрафом от одной до пяти базовых величин (ст. 18.14 ч.4 КОаП). Впрочем, и самим пассажирам нужно думать о своей безопасности: не садитесь в переполненный салон.
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