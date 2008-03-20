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Как отсудить наследство?

20 марта 2008 10:54
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После смерти нашей мамы мы с братом отказались от наследства в пользу моего сына, то есть внука. Он вступил в наследство и стал владельцем дома. Три года назад мой сын умер, я в наследство не вступала, наследником стала невестка. Могу ли теперь отсудить долю?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Увы, на наследство претендовать вы не можете. Так как в свое время вы пропустили срок подачи (6 месяцев со дня смерти) заявления в нотариальную контору о вступлении в наследство по закону. Тогда бы невестка имела право на половину домовладения, а на вторую половину - опять же невестка и все остальные, кто определен законом наследниками первой очереди.
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