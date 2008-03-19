Как опекунство влияет на право наследования?

У нас с мужем есть дом, зарегистрированный на его имя. Сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем, и одна из наших дочерей (всего у нас - две дочери) собирается оформить опекунство. А как это скажется на праве наследования? Мне бы хотелось, чтобы дочери получили все поровну.
Комментирует юрист Григорий Бузо:
Оформление опекунства на право наследования не влияет никоим образом. В случае смерти Вашего супруга все наследники - а ими будут являться обе дочери и Вы как жена - получат равные доли наследства. Как Вы поступите со своей долей, решать только вам.