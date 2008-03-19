Как опекунство влияет на право наследования?

Квартира за добродетель?

<STRONG>Я ухаживаю за инвалидом с детства Сергеем. Он - уже круглая сирота. Его мать хотела, чтобы тот, кто после ее смерти досмотрит больного сына, получил квартиру (женщина ее приватизировала). Но она никому ее не завещала, а оформила договор дарения на недееспособного сына. После смерти мамы Сергея его согласились смотреть мои родители. После их смерти вот уже три года я оформлена опекуном мальчика. Можно ли оформить его квартиру на меня?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Игорь Позняков:</EM> <BR><BR>Согласно статье 35 Гражданского кодекса Республики Беларусь, опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе по обмену или дарению имущества подопечного. А также сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей и любых других сделок, в результате которых имущество подопечного уменьшится. Таким образом, совершение опекуном договора пожизненного содержания с иждивением от имени недееспособного возможно, однако для этого необходимо согласие органов опеки и попечительства. Между тем, в законе существуют ограничения, касающиеся распоряжения имуществом подопечного. Так, частью 3 статьи 35 Гражданского кодекса Республики Беларусь и статьей 162 Кодекса о браке и семье установлено, что опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. Так как вы являетесь опекуном недееспособного, то совершение сделки от его лица в вашу пользу в настоящее время невозможно.>