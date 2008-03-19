Как начислят пенсию?

В этом году я достигну пенсионного возраста. Какие годы идут в пенсию, как берется заработок? И еще вопрос: какая надбавка будет мне, если получать пенсию стану с 2009 года?
Комментирует юрист Игорь Позняков:
В 2008 году пенсия будет исчисляться из заработка за любые 14 лет подряд из последних 24 лет работы. В заработок включаются все виды выплат в пользу работника, на которые начислялись страховые взносы. Что касается вашего второго вопроса, то за каждые два месяца неполучения пенсии после достижения общеустановленного пенсионного возраста пенсия увеличивается на 1% заработка. Так, за один год пенсию можно увеличить на 7% заработка.