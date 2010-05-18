Как лучше оформить передачу доли квартиры ребенку после развода родителей?

Ксения Голуб спрашивает: «После развода мой бывший муж готов отдать свою долю квартиры сыну. Как это лучше сделать?»

Алесь Хмыль, юрист:

В данной ситуации необходимо выяснить, на ком числится квартира - на муже или на жене. Если на жене, то решить данный вопрос будет проще: можно оформить договор дарения, на который муж даст свое согласие. Если на муже, то необходимо определить 50 % доли мужа и 50 % доли жены в квартире, после чего бывший муж дарит ребенку свои 50 % доли квартиры.

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