Как доказать, что бывший сожитель покинул квартиру и не собирается вернуться обратно, чтобы выписать его и не оплачивать лишнюю квартплату?

Ничто так не разделяет людей, как общее жилье. По данным судебной статистики количество дел по спорам о жилых помещениях ежегодно исчисляется десятками тысяч. Каждое третье дело — дело о выселении. Желание вычеркнуть из списка жильцов бывшего мужа, сожителя, невестку, прочих ненужных родственников, доходит не только до абсурда, но и до суда. Вот только воплотить идею в жизнь не так просто.

Желание выписать бывших домочадцев, как правило, связано не только с возникновением натянутых отношений, но и трудностями во многих жилищных вопросах.

Паша Руденя:

Моя мама развелась где-то 7 лет назад. Отчим остался прописанным тут, но не проживал, а проживал в другой квартире. На вопрос о том, чтобы выписать его – мы сделали такое предложение – он сказал – вам надо – вы и выписывайте!

Кроме того, что мы не можем приватизировать квартиру, так мы еще и платили коммунальные за него 7 лет.

Раньше в Жилищном Кодексе Республики Беларусь существовала статья, которая предусматривала за отсутствие жильца по месту прописки свыше шести месяцев — потерю самой прописки. Сегодня надо доказывать не сам факт и срок отсутствия, но то, что гражданин постоянно проживает совсем в другом месте. Сделать это, как показывает судебная практика и практика семьи Руденя, непросто.

Павел Колтунович, адвокат юридической консультации Октябрьского района г. Минска: Сложность в данном процессе была в том, что ответчик не вступил в брак, не зарегистрировал свои отношения с новой сожительницей, и в связи с этим у суда были сомнения, действительно ли его новое место жительства было постоянным. В связи с этим пришлось доказывать этот факт посредством вызова и допроса свидетелей.

И действительно, с доказыванием того факта, что отчим покинул квартиру и не собирается вернуться обратно, труда не возникло. А вот сообщать о новом месте жительства мужчина отнюдь не собирался.

Паша Руденя:

Пришлось обратиться к бывшему участковому, который показал, что он часто видел его по этому адресу. Это были очень важные показания. Если бы не он, то, может быть, мы бы и не выписали отчима.

Это непростое жилищное дело семья Руденя довела до конца. Кстати, судебное решение в ее пользу уже вступило в законную силу. На одного прописанного в квартире стало меньше. Соответственно уменьшаться и коммунальные платежи.

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