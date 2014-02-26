Как бороться с плесенью в квартире? Обратиться в Институт микробиологии, а потом в суд на виновных!

Плесень появилась на Земле 200 миллионов лет назад. За это время с лица планеты исчезли тысячи видов живых существ. Самыми стойкими оказались человек, тараканы, крысы и, конечно же, плесень. Однако между этими родственными организмами ни на минуту не прекращается борьба. Минчанка Галина Кравцова уже несколько лет сражается с плесенью в своей квартире. Увы, безрезультатно. И самое обидное, что помогать в этой войне коммунальщики не желают.

Галина Кравцова:

Всё это произошло где-то года три тому назад. В 2011 году я подходила в ЖЭС к директору, чтобы посмотрели, появилась сырость здесь под потолком, но не везде, пятнами. Из ЖЭСа приходили с комиссией.

В январе 2012 года коммунальщики прислали письмо, в котором пообещали в третьем квартале утеплить стену фасада.

Галина Кравцова:

И вот, что они сделали.

А у нас маленький ребёнок. Ну ладно я уже постарше, а внучка маленькая.

В общем, невзирая на утепление фасада, в квартире семьи Кравцовых ничего не изменилось. Плесень продолжает разрастаться на стене, поглощая здоровье жильцов. Идеальными условиями для плесени являются высокая влажность и температурная среда. В квартире Галины есть все требуемое. Стена в зале продувается ветрами круглогодично, зимой замерзает, осенью и весной протекает, в общем, плесень здесь себя чувствует превосходно, как дома. И став хозяйкой, взялась за хозяев.

Галина Кравцова:

У меня года три тому назад появился кашель, мне ставили то бронхит, то трохеид. Я никогда не болела, даже во время гриппа, не болею простудами.

Медики утверждают, что плесень может привести к таким заболеваниям, как бронхиальная астма, мигрень, насморк, отит, бронхит, ринит, сердечнососудистые нарушения. Иногда у людей со сниженным иммунитетом возможны плесневые поражения внутренних органов.

Инесса Гончарова, ведущий научный сотрудник Института микробиологии:

Заболевания бывают, во-первых, аллергического характера, споры плесневелых грибов как раз среди сильных аллергенов.

Чего же ждут коммунальщики? Куда смотрит администрация ЖЭС№36 и ЖРЭО Заводского района? Или после того, как жильцы оплатили коммунальные услуги, их судьба больше никого не интересует? Как объяснить четырехлетнему жильцу Ксениии, что черная плесень и гнилостный запах — это не норма жизни! Что не все дети кашляют! Что бывают человеческие условия проживания. В очередной раз, обратившись за помощью в ЖРЭО Заводского района, Галина услышала неожиданный ответ.

Галина Кравцова:

Мне сказали, что жалуйтесь хоть президенту! Но всё по инстанциям придёт в горисполком, затем в ЖРЭО, потом в ЖЭС, и вы ничего не сделаете, мы какое хотим заключение, такое и составим.

Заметим, что это говорят не бомжам, а законопослушным гражданам, исправно оплачивающим коммунальные услуги. Более того, всем регулярно напоминается, что жильцы оплачивают малую часть реальной стоимости за коммунальные услуги. Мол, надо повышать. Нельзя висеть на шее у государства! Мотивы чиновников понятны. Но когда, наконец, поймут и услышат людей? Судя по следующим кадрам — нескоро.

Для справки заметим, что мужчина в куртке — главный инженер ЖЭС №36 Виталий Кошелев. Что делать Галине Кравцовой, как достучатся до коммунальщиков? Неужели и дальше безучастно, смотреть, как чахнет малышка?

Мы бы посоветовали Галине обратиться в Институт микробиологии и провести микологическую экспертизу на обнаружение очагов разрушения и причин плесневого поражения помещения.

Специалисты Микробиологи:

Мы очаг плесневого поражения можем определить в самом начале, когда он еще не виден, когда он только начинается.

После заключения экспертов-микробиологов, следует оценить материальный ущерб, нанесённый квартире Кравцовых. Если коммунальщик откажутся идти на мировую, то пусть один — в суд! Последний, для кого-то страшный, для кого-то справедливый расставит все точки. Кстати, все судебные расходы лягут на плечи виновной стороны, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.