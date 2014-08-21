К кому обращаться, если бывший муж не платит алименты?

Замужество —это лотерея: женщина никогда не знает, сколько она будет получать алиментов. Героиня этого сюжета, не знает не только, сколько она должна получать алиментов, но и даже когда это произойдет.

Если дети цветы жизни, то мы, взрослые, служим им удобрением. И только от нас зависит, насколько рано или поздно завянет цветок. Это требует не только внимания и времени, но и немалых денежных средств.

Маргарита Прохорчик, корреспондент СТВ:

К сожалению, о маленькой Вике родной отец забыл, случай вопиющий, но далеко не единственный.

Мама девочки давно уже смирилась с тем, что её бывший муж не проявляет никакой заботы по отношению к дочери. Биологический папаша даже на словах не поздравляет дочку с Днем рождения. И ребенок к этому привык. Но вот когда, мужчина перестал выплачивать положенные по закону алименты, мать Вики этого стерпеть не могла.

Юлия Жуковская:

Я столкнулась с тем, у меня дочке 5 годик пошел, мы не получаем от нашего папы, моего бывшего мужа, алименты уже пятый месяц.

Дословно с латыни алименты, переводятся как питание. И если придерживаться не только буквы закона, но и языка, то фактически и практически взрослый мужчина оставил ребенка, причем своего же без еды. И, следовательно, поставил жизнь девочки под угрозу. Мама Вики, впрочем, считает, что дело не только в бывшем благоверном.

Жуковская Юлия:

Виной всему его работодатель, директор фирмы «Автомаги Инвест», который намеренно не получает исполнительный лист, регулярно высылаемый ему судебным исполнителем.

То есть отец как бы и готов платить алименты, но только после того, как в бухгалтерии СТО с громким названием «Автомаги Инвест», где он числится автослесарем, появится исполнительный лист. То есть без бумажки две букашки Жуковские Юля и Вика обязаны влачить жалкое существование и отказывать себе во многом. Казалось бы, в чем проблема? Есть решение суда, выслан исполнительный лист. Что еще? А еще — отсутствие желания или времени у директора «Автомаги Инвест» посетить почтовое отделение и забрать исполнительный лист.

Телефонный разговор с директором фирмы

Жуковская Юлия:

Жуковская беспокоит по поводу исполнительного.

Вадимом Матюхевичем:

Я завтра утром буду в Минске и еду на почту, я в среду был там, но было закрыто. Я не могу бросить производство, я уезжал в Москву, сейчас возвращаюсь. На этой неделе в любом случае заберу, мне тоже вопросы с этими кадрами не нужны.

Действительно не нужны. Но зачем было доводить дело до публичного разбирательства? Теперь вся страна знает об организации, которая не торопиться накормить ребенка своего сотрудника. Ну, а пока исполнительный лист по кругу кочует от судебного исполнителя на почту и обратно.

Жуковская Юлия:

Я стала свидетелем, когда почтальон принес извещение этого заказного письма и при мне директор отказался его получать. Я задала вопрос: почему он так поступил? Он ответил, чтобы я не лезла в его дела, что он очень занятой человек, сделает это тогда, когда ему будет удобно, аргументировал еще это тем, что он юрист, а я никто, чтобы я не совала нос, он просто выставил меня за территорию СТО.

Судебный исполнитель тоже особо не переживает. Аргументы у него железобетонные: таких бедолаг, как Юлия и Вика, у неё воз и маленькая тележка. А лично вручать исполнительный лист адресату ей не с руки, так как организация находится в Минском районе. Вот и получается, что женщину кормят завтраками со всех сторон.

Жуковская Юлия:

Страдает ребенок, я сейчас нахожусь в декретном отпуске, моему малышу 5 месяцев и мы живем фактически на одно пособие. Я нахожусь в полном отчаянии, я не знаю, что делать, юристы разводят руками. Судебный исполнитель абсолютно не желает общаться, последние пару дней на не берет трубку. Я ездила к ней неоднократно на приемы, она выставляет меня фактически из кабинета, говоря, что у нее неприемный день.

На сегодняшний день Юлия, ее четырехлетняя дочь Вика, пятимесячный сын Саша и гражданский муж вынуждены жить на декретное пособие. Это чуть больше двух миллионов в месяц. Алименты от бывшего были бы очень кстати, ведь нынешний супруг, пусть и гражданский, в настоящее время болен и не в состоянии содержать семью.

Юлия Жуковская:

У моего ребенка 25 числа запланирована операция — пупочная грыжа, это влечет за собой определенные расходы, на саму операцию и за уход, я не знаю, за что мне класть малышку на операцию. Куда мне обращаться? К кому стучаться? У меня безвыходное положение.

И куда только не обращалась отчаявшаяся мать: и к судебным исполнителям, и в юридические консультации, все тщетно.

Юлия Жуковская:

Колоссальная борьба с неплательщиками алиментов, но на своей ситуации увидела, что всем всё равно.

Да, таких как Юлия в нашей стране тысячи. И за безмолвной сухой статистикой, за каждой цифрой стоят реальные мамы и дети.

Юлия Жуковская:

Возможно, в законе есть какие-то лазейки, но насколько я столкнулась, ничего такого мне не сказали.

К сожалению, эта ситуация лежит вне правового поля. Юристы не решились дать оценку, но в частном порядке посоветовали обратиться к судебному исполнителю, чтобы он предоставил бумаги по этому делу. С эти документом можно обращаться либо в налоговую службу, либо в администрацию района, где зарегистрирована организация.

Также сообщаем, что пеня за просрочку алиментов все равно растет. За каждый день придется доплатить по 0,3%. К примеру, если алименты составляют 1 млн рублей, то за месяц эта сумма увеличится на 90 тысяч.

Директор «Автомаги Инвест» дал слово получить исполнительный лист в течение этой недели и закрыть вопрос. Ну, а выполнил ли он свое обещание, мы обязательно расскажем.

И в завершение сюжета замечу следующее: Мужчины! Считаете алименты платить тяжело? Тогда возьмите себе ребенка на месяц-другой, и вы сами приведете его обратно, и будете платить исправно.